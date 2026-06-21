チュニジアに快勝した日本。グループＦで暫定２位だ。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節で、チュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦した。

　開始４分に鎌田大地の得点で先制し、31分には上田綺世のゴールでリードを２点に広げる。後半に入っても勢いは変わらず、69分に伊東純也、83分に再び上田がネットを揺らし、４−０で快勝した。

　強豪オランダとの初戦は、二度のビハインドを追いつき、２−２のドローに持ち込んだ日本。チュニジア戦を終え、勝点を４、得失点差をプラス４とした。
 
　同日、スウェーデン代表に５−１で大勝したオランダ代表と勝点と得失点差で並んだが、総得点で下回り、暫定２位の成績。この結果を受けて、SNS上では以下のような声が上がっている。

「得失点なら並んでるんだけど 得点数が優遇されてるみたいですね」
「次節も勝って首位通過してほしい」
「オランダより点差をつけて勝利すれば首位通過」
「２位か、マジで惜しいな」
「次のスウェーデンに勝って首位通過だ」

　最終節では、日本はスウェーデン、オランダはチュニジアと相まみえる。果たして、森保ジャパンは首位通過できるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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