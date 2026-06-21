「マジで惜しいな」４発快勝の日本、オランダと勝点＆得失点差で並ぶも総得点で及ばず暫定２位。ファンは最終節に期待「次のスウェーデンに勝って首位通過だ」【Ｗ杯】

「マジで惜しいな」４発快勝の日本、オランダと勝点＆得失点差で並ぶも総得点で及ばず暫定２位。ファンは最終節に期待「次のスウェーデンに勝って首位通過だ」【Ｗ杯】