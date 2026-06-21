├上田綺世が強烈シュートも…森保J、今年は“1ミリ”微笑まずノーゴール

├モンテレイはまるで日本のホーム!! 現地サポも「ハポン」「オーレ」の大合唱

├18番での夢舞台が「これ以上ない幸せ」W杯初ゴールのFW上田綺世が背中を誇示した理由

├本田圭佑が吠える「レフェリーふざけんなよ」鈴木唯人の転倒シーンに不満あらわ

├上田綺世が2発!! カタール大会は悔しさ味わったエースストライカー「ようやく晴らせたような気がする」

└伊東純也が切り裂いた!! 攻撃のペース低下する展開で大きな追加点「フリックが来るかなと思ったら本当にきた」

【北中米W杯グループリーグ第2節】(モンテレイ)日本 4-0(前半2-0)チュニジア<得点者>[日]鎌田大地(4分)、上田綺世2(31分、83分)、伊東純也(69分)観衆:51,243人