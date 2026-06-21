「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同５４位のチュニジアを下し、大会初勝利。通算１勝１分けの勝ち点４で２戦を終えてＦ組２位。１試合４得点は１０年南アフリカ大会の１次リーグ・デンマーク戦の３点を上回る最多得点。４点差の勝利も日本史上最大得点差。Ｗ杯史上通算１０００試合目というメモリアルマッチを記録ずくめの大勝で制し、３大会連続の決勝トーナメント進出に前進した。日本は２５日の１次リーグ最終戦で勝ち点３で３位につけるスウェーデンと対戦する。この日、オランダがスウェーデンに５−１で大勝。総得点の差で日本を上回り首位に立った。

試合後、森保監督は「選手たちが相手がどうしてくるかわからないところでしたが、相手にとらわれず、自分たちのパフォーマンスをしてくれた。きょうのモンテレイのスタジアムもサポーターがたくさんきてくださって、大合唱で勇気づけてくださった。多くの方々が日本から念を送ってくれた」と振り返り、交代枠も使いながら勝利を収めたことに「Ｗ杯とはというところの経験を積みながら次にパワーアップしていくことが今日の試合ができた」と手応えを口にした。