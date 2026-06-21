日本とチュニジアが対戦

日本代表は現地時間6月20日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦。

チュニジアが着用するユニフォームについて「見覚えあるなと思ったら、ラグビーの日本代表だ」と注目が集まっている。

日本は前半4分、自陣からボールをつなぎMF中村敬斗クロスに鎌田が左足ヒールで合わせて先制に成功した。さらに同31分、上田がキックフェイントからタイミングを見計らって右足一閃。相手の股下を通った鋭いシュートはゴール左隅に突き刺さった。

そんななか、チュニジア代表が着用するユニフォームが話題に。ホワイト基調のホームユニフォーム、鷲の羽のグラフィックがシャツの上部から袖にかけて施されている。サプライヤーはkappaが務め、エンブレムとkappaロゴを中央に配置し、モダンな雰囲気を漂わせている。

ファンからは「チュニジアのユニ、カッパだ」「カッパか。久しぶりに見た」「カッパなんですね。懐かしき」「まずチュニジアのユニがkappaなのが気になる」「シンプルでよいな」「今大会唯一のKappaユニ」と反響を呼んでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）