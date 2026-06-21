影山優佳、ハーフパンツで美脚スラリ アメリカ滞在ショットに「街に溶け込んでる」「スポーティーでお似合い」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/21】元日向坂46の影山優佳が6月20日、自身のInstagramを更新。「FIFAワールドカップ2026」の取材で滞在中のアメリカでの姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳元日向坂「現地の大学生みたい」美脚輝くハーフパンツ×ユニフォームコーデ
「FIFAワールドカップ2026」日本代表を現地で取材中の影山。この日は日本代表が拠点としているアメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルで街中を歩く姿や、ショーウィンドウを覗き込む姿などを投稿。影山はグレーのパーカーとユニフォームシャツ、ハーフパンツを合わせたカジュアルなスタイルで、スラリと美しい脚が伸びている。
この投稿に、ファンからは「カジュアルで可愛い」「街に溶け込んでる」「脚がすらっとしてて綺麗」「現地の大学生みたい」「スポーティーでお似合い」「勝利の女神」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆影山優佳、ハーフパンツ姿で美脚披露
「FIFAワールドカップ2026」日本代表を現地で取材中の影山。この日は日本代表が拠点としているアメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルで街中を歩く姿や、ショーウィンドウを覗き込む姿などを投稿。影山はグレーのパーカーとユニフォームシャツ、ハーフパンツを合わせたカジュアルなスタイルで、スラリと美しい脚が伸びている。
◆影山優佳の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「カジュアルで可愛い」「街に溶け込んでる」「脚がすらっとしてて綺麗」「現地の大学生みたい」「スポーティーでお似合い」「勝利の女神」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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