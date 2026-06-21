◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とチュニジア（同45位）の試合を中継する日本テレビに解説として出演し、日本の先発メンバーに言及した。

初戦のオランダから4人を変更し、冨安健洋、板倉滉、田中碧、伊東純也が名を連ねたスタメンについて「だいぶ意外でした。結果的にこれで勝てたら凄いこと」「ネガティブなことを言うと変えすぎだと思ってる」と印象を口に。

これを受けて元日本代表の柿谷曜一朗氏が「森保監督がチュニジアの左サイドを警戒した配置になっているんじゃないか」と冨安、堂安の役割を推測すると、本田は「なるほど！曜一朗めっちゃ詳しい」と反応した。

チュニジアの先発メンバーについては「3バックにしてきたのは前のシステムも尊重している。既存の戦術をある程度残しながらやっているのかな」と印象。「カウンターやられるのが日本にとっては一番怖いので変な取られ方しないのが大事」と話した。

＜日本代表の先発メンバー＞

▽GK 鈴木彩艶

▽DF 板倉滉、伊藤洋輝、冨安健洋

▽MF 佐野海舟、鎌田大地、田中碧、堂安律、中村敬斗、伊東純也

▽FW 上田綺世