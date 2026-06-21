ワールドカップ北中米大会

ワールドカップ（W杯）北中米大会を戦うサッカー日本代表は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでF組第2節チュニジア戦に臨む。第1節オランダ戦から4人変更した先発メンバーが発表されると、オランダ戦で負傷交代した久保建英に加えて、ベンチにも不在だった名前に心配の声があがっている。

日本はDFに板倉、冨安、伊藤を起用。ワントップは上田が2戦連続で先発を務める。中盤では堂安、中村、伊東、鎌田、田中、佐野がラインアップに名を連ねた。前節のオランダ戦で左ひざを押さえて負傷交代し、試合後には車いすでスタジアムを後にした久保の名前はベンチにもなかった。

久保に加えて名前がなかったのが、大会直前に遠藤航の代役として緊急招集された町野修斗。これには、X上のファンからも様々な声があがっていた。

「このメンツなら町野マジ可能性あったのにみたかったなまじで」

「ベンチ少ねぇと思ったら町野もいないのか」

「建英・町野ベンチ外」

「さすがに町野アジジ作戦は無かったかw」

「追加招集は佐藤龍之介がベターだったよなぁ（もちろん町野個人は応援してるけど）」

「町野ベンチ外って…」

「町野は体調不良とかついてないな。この試合チャンスだったろ」

「これ町野体調不良じゃなければスタート町野入れて2トップもありだったな」

試合を中継する日本テレビ系の事前番組に出演した元日本代表の本田圭佑は、ガラッと変わったスタメンについて「だいぶ意外」「本当に優勝という上を目指している戦い方をしている。ここで4人替えるのは先を意識している」などと評した。



（THE ANSWER編集部）