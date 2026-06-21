M-1王者、資格取得に祝福の声 全国でわずか十数世帯の珍名字にも言及
「M-1グランプリ2016」王者のお笑いコンビ「銀シャリ」の鰻和弘が20日にInstagramを更新。資格取得を報告すると、ファンから祝福が相次いだ。
【写真】M-1王者突然の" イケオジ化"
鰻が「航空特殊無線技士になりました」と投稿したのは免許証を写した写真。投稿の中で彼は「無線従事者です。【じゅうじしゃ】って響きがカッコよく、言いたくなります。これで小型飛行機に1人で乗る資格を得ました。いよいよです」とコメント。
その一方で「そんな事よりこれいつもですが、#苗字気になられる #本名なんですか？ #本名です #1万回は言ってると思う」ともつづっている。なお、「鰻」という名字については、全国に十数世帯しかない、とかつてメディアで紹介されたこともある。
彼の投稿にファンからは「鰻さんおめでとうございます！」「次の目標はいよいよ単独飛行でしょうか？」「空飛ぶ鰻さんいつか楽しみにしてます」などの声が集まっている。
引用：「銀シャリ鰻」Instagram（@unaginigaoe）
【写真】M-1王者突然の" イケオジ化"
鰻が「航空特殊無線技士になりました」と投稿したのは免許証を写した写真。投稿の中で彼は「無線従事者です。【じゅうじしゃ】って響きがカッコよく、言いたくなります。これで小型飛行機に1人で乗る資格を得ました。いよいよです」とコメント。
彼の投稿にファンからは「鰻さんおめでとうございます！」「次の目標はいよいよ単独飛行でしょうか？」「空飛ぶ鰻さんいつか楽しみにしてます」などの声が集まっている。
引用：「銀シャリ鰻」Instagram（@unaginigaoe）