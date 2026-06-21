【W杯2026】「えっ本人!?」森保一監督の等身大フィギュア、激似で驚く人続々 渋谷に設置中
「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表2戦目となるチュニジア戦が、日本時間21日午後1時キックオフとなる。東京・渋谷に等身大の森保一監督のフィギュアが設置され、「激似」だとして話題になっている。
【写真】マジでそっくり！森保一監督の等身大フィギュア
設置されているのは東京・渋谷のMIYASHITA PARK。この日は会場でパブリックビューイングが開催されることもあり、日本代表のユニホームを着たサポーターたちが写真撮影する姿が見られた。
フィギュアはメモを取る森保監督を再現している。撮影した人からは「えっ本人!?」「すっごい似てる…」と驚きの声を上げていた。フィギュアは28日まで設置される。
【写真】マジでそっくり！森保一監督の等身大フィギュア
設置されているのは東京・渋谷のMIYASHITA PARK。この日は会場でパブリックビューイングが開催されることもあり、日本代表のユニホームを着たサポーターたちが写真撮影する姿が見られた。
フィギュアはメモを取る森保監督を再現している。撮影した人からは「えっ本人!?」「すっごい似てる…」と驚きの声を上げていた。フィギュアは28日まで設置される。