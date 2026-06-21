日本代表、チュニジア戦のスタメン発表！ 冨安、田中、伊東らが先発！ 新キャプテン就任の板倉も！【W杯】
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表された。
８大会連続８回目の出場となる日本は、初戦で強豪オランダと２−２で引き分け、勝点１を獲得。グループステージ突破へ向け、チュニジア戦で今大会初勝利を目ざす。
スタメンには冨安健洋、田中碧、伊東純也らに加え、新キャプテンに就任の板倉滉も名を連ねた。
先発メンバーは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）（C）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
MF／FW
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
サブメンバー）
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
５ 長友佑都（FC東京）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
９ 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
注目の一戦は日本時間６月21日13時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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８大会連続８回目の出場となる日本は、初戦で強豪オランダと２−２で引き分け、勝点１を獲得。グループステージ突破へ向け、チュニジア戦で今大会初勝利を目ざす。
スタメンには冨安健洋、田中碧、伊東純也らに加え、新キャプテンに就任の板倉滉も名を連ねた。
先発メンバーは以下のとおり。
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）（C）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
MF／FW
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
サブメンバー）
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
５ 長友佑都（FC東京）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
９ 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
注目の一戦は日本時間６月21日13時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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