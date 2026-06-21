ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会はグループリーグが行われている。グループCの王国ブラジルにアクシデントが発生。イタリア出身の著名なサッカー記者ファブリツィオ・ロマーノ氏が日本時間21日にXで報じると、海外ファンからは嘆きの声があがっている。

ロマーノ氏は「速報：ハフィーニャが右太ももに筋肉の怪我を負っているとブラジルの検査で認められた。ハフィーニャはこれから集中的な治療を受ける」と投稿。19日（日本時間20日）に行われたグループC第2節のブラジル―ハイチ戦で負傷した29歳のアタッカー、ハフィーニャの状態を伝えた。

同試合でハフィーニャは、スタメン出場。いい動きを見せていたものの前半40分に途中交代。状態が心配されていた。ロマーノ氏が「ワールドカップのブラジルチームに同行を続け、後のステージでの復帰を目指す。ハフィーニャは次のスコットランド戦は欠場する」と明かした投稿には海外ファンからも同情の声が届いている。

「本当に同情する」

「まずネイマール、次にハフィーニャ」

「またハムストリングの怪我……ああ、これは本当に心配だ」

「残りの試合全休になるのかどうか教えてくれ」

「ブラジルはベスト16突破できないぞ」

「早く回復してくれ」

「スコットランドにとっては大きな追い風だ」

「早くよくなって」

次節のスコットランド戦は欠場、決勝トーナメントでの復帰を目指す。ブラジルはグループ1位か2位で勝ち上がれば、日本のいるグループFの進出チームと決勝トーナメント初戦を戦う。



（THE ANSWER編集部）