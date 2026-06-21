歌手の森高千里さんが、自身のインスタグラムを更新。

愛知でコンサートを行ったことを明かしました。



【写真を見る】【 森高千里 】 「2階席の皆さんも総立ちで大きな声で応援してくれました。ちゃんと届きましたよ〜」 愛知でライブ





森高千里さんは「2026 森高千里 エスプレッソ SUMMER tour 6月20日 愛知 COMTEC PORTBASE 終了しました！」と、報告。



続けて「足元の悪い中、足を運んでくださった皆さん、本当にありがとうございました！」と、記しました。







そして「雨が降ると少し肌寒かったですが、会場は終始温かい空気に包まれていました。2階席の皆さんも総立ちで大きな声で応援してくれました。ちゃんと届きましたよ〜。」「寒暖差が激しい名古屋2日間だったので風邪には気をつけてくださいね！」と、綴りました。







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森高千里さんは「今日は会場に入る前に『甘味や 澤田商店』さんへ行ってきました。趣のある店内でいただく純氷のかき氷、すっごく美味しかったです。」と、投稿。



続けて「次は 6月26日 大阪 Zepp Osaka Bayside です！」と、記しています。









【担当：芸能情報ステーション】