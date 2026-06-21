たった7本の鉛筆で汚い握りが激変！ 女子プロコーチが作ったグリップ矯正器具が面白過ぎた #四の五の言わず振り氣れ
2024年限りでツアーから撤退した上田桃子や、2025年のプロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花らが所属する「チーム辻村」。そのチームを率いるプロコーチ・辻村明志氏に、正しいグリップについてじっくり話を聞いた。
【連続写真】マキロイのグリップに注目！ 右手の親指が人差し指を追い越していない、理想の形
◇ ◇ ◇今回は本題から入ります。とにかくボクが気になっているのは、グリップが汚いアマチュアが多いことです。「グリップはスイングの基本ではない」という意見があることも知っています。確かに、フックグリップの選手もいればウィークグリップの選手もいる。インターロッキングもオーバーラッピングも、一流選手の中にいます。パッティンググリップに至っては十人十色、千差万別です。ただ、ここで強調したいのは「汚いグリップの一流選手はいない」という事実です。まずは写真をご覧ください。左が綺麗な右手のグリップ、右が汚いグリップです。左はいわゆる「鍵手」と呼ばれるもので、人差し指が親指の腹に綺麗に収まっています（いわゆるショートサムの状態）。一方、右は親指が人差し指を大きく通り越してしまっています（いわゆるロングサムの状態）。この違いだけでスイングは大きく変わります。綺麗なグリップの右手なら、ダウンスイングで右ヒジがヘソの近くを通り、クラブも自然とインサイドから下りてきます。ところが汚いグリップになると、右腕の上側（親指側）に力が入り、右サイドが張ってダウンスイングで右ワキが空いてしまう。いわゆる右手が強い状態になり、アマチュアに多いアウトサイド・インの大きな原因となります。綺麗なグリップは、結果としてクラブを下から支えるような握り方になります。反対に汚いグリップは、クラブを上から押さえつけるような握り方です。昨年、ジャンボ尾崎さんの伝説的な名キャディとして知られる佐野木計至さんとお会いする機会がありました。そのときに言われた言葉が印象的でした。「ジャンボが一番こだわっていたのはリストの柔らかさ。それを使いこなせるかどうかは右手の握りにかかっている。ところが最近は汚いグリップの選手が多い。シードを取ったり1勝、2勝はできても、長く活躍するのは難しいだろう」実は、アマチュアだけでなくプロを目指す若い選手にも汚いグリップが増えていることは、ボク自身も感じていました。その言葉にはハッとさせられました。そうした選手が増えている背景には、ゴルフを始める年齢の低下もあるでしょう。クラブという道具の正しい扱い方を身に付ける前に、ボールを打つことばかりを重視していることも一因だと思います。そこでオススメしたいのが、7本の六角鉛筆を使ったグリップ矯正器具です。中心に1本置き、その周りを6本の鉛筆で囲んで六角形にします。それをテープで巻くと、ちょうどグリップほどの太さになります。実はこれは、ボクが小学生の頃から使っていた練習器具です。ゴルフを教えてくれた父はグリップにとても厳しく、「毎日クラブを握れ」「綺麗な持ち方を身に付けろ」と口酸っぱく言っていました。そして小学6年生の修学旅行のとき、「旅行中はゴルフの練習ができないから、これを握っておけ」と渡されたのが、この7本の鉛筆だったのです。当時は恥ずかしいと思いましたが、今となっては亡き父に感謝してもしきれません。綺麗なグリップができるようになると、リストが使えるようになります。リストが使えればスナップが利き、左右の手に一体感も生まれます。一方、ロングサムでは右手が悪さをしやすくなります。アマチュアの多くがフィニッシュでクラブを右手主体で持っているのは、右サイドが強くなっている証拠であり、その原因が右手グリップにあるケースも少なくありません。右手のヒラでわしづかみするような握り方は厳禁です。第一関節と第二関節にグリップを乗せ、第三関節で包み込むように握るのがオススメです。わしづかみでは手首が硬くなり、スイング全体にも硬さが出てしまいます。左右の一体感が生まれると、右手首の角度を保ったままインパクトまでクラブを下ろせます。それはミート率や再現性の向上につながり、結果としてスイングと弾道が安定します。さらにリストが使えてスナップが利くため、インパクトで一押しできるようになります。飛距離アップはもちろん、強くて曲がりにくいボールも打てるようになるのです。その効果をもたらしてくれるのが、たった7本の鉛筆です。アドレスやスイング軌道ばかりを気にする前に、まずはゴルフの基本中の基本であるグリップから見直してみてはいかがでしょうか。■辻村明志1975年生まれ、福岡県出身。上田桃子らのコーチを務め、プロを目指すアマチュアも指導。2025年は千田萌花、藤本愛菜をプロテスト合格へ導いた。読売ジャイアンツの打撃コーチとして王貞治に「一本足打法」を指導した荒川博氏に師事し、その練習法や考え方をゴルフ指導に取り入れている。元ビルコート所属。※『アルバトロス・ビュー』931号より抜粋し、加筆・修正しています◇ ◇ ◇ ●マキロイのグリップを詳細分析！ 関連記事『シェフラー、マキロイ、フリートウッドが実践 「左手も右手もかぶせる」次世代グリップが飛距離アップに効果絶大！』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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◇ ◇ ◇今回は本題から入ります。とにかくボクが気になっているのは、グリップが汚いアマチュアが多いことです。「グリップはスイングの基本ではない」という意見があることも知っています。確かに、フックグリップの選手もいればウィークグリップの選手もいる。インターロッキングもオーバーラッピングも、一流選手の中にいます。パッティンググリップに至っては十人十色、千差万別です。ただ、ここで強調したいのは「汚いグリップの一流選手はいない」という事実です。まずは写真をご覧ください。左が綺麗な右手のグリップ、右が汚いグリップです。左はいわゆる「鍵手」と呼ばれるもので、人差し指が親指の腹に綺麗に収まっています（いわゆるショートサムの状態）。一方、右は親指が人差し指を大きく通り越してしまっています（いわゆるロングサムの状態）。この違いだけでスイングは大きく変わります。綺麗なグリップの右手なら、ダウンスイングで右ヒジがヘソの近くを通り、クラブも自然とインサイドから下りてきます。ところが汚いグリップになると、右腕の上側（親指側）に力が入り、右サイドが張ってダウンスイングで右ワキが空いてしまう。いわゆる右手が強い状態になり、アマチュアに多いアウトサイド・インの大きな原因となります。綺麗なグリップは、結果としてクラブを下から支えるような握り方になります。反対に汚いグリップは、クラブを上から押さえつけるような握り方です。昨年、ジャンボ尾崎さんの伝説的な名キャディとして知られる佐野木計至さんとお会いする機会がありました。そのときに言われた言葉が印象的でした。「ジャンボが一番こだわっていたのはリストの柔らかさ。それを使いこなせるかどうかは右手の握りにかかっている。ところが最近は汚いグリップの選手が多い。シードを取ったり1勝、2勝はできても、長く活躍するのは難しいだろう」実は、アマチュアだけでなくプロを目指す若い選手にも汚いグリップが増えていることは、ボク自身も感じていました。その言葉にはハッとさせられました。そうした選手が増えている背景には、ゴルフを始める年齢の低下もあるでしょう。クラブという道具の正しい扱い方を身に付ける前に、ボールを打つことばかりを重視していることも一因だと思います。そこでオススメしたいのが、7本の六角鉛筆を使ったグリップ矯正器具です。中心に1本置き、その周りを6本の鉛筆で囲んで六角形にします。それをテープで巻くと、ちょうどグリップほどの太さになります。実はこれは、ボクが小学生の頃から使っていた練習器具です。ゴルフを教えてくれた父はグリップにとても厳しく、「毎日クラブを握れ」「綺麗な持ち方を身に付けろ」と口酸っぱく言っていました。そして小学6年生の修学旅行のとき、「旅行中はゴルフの練習ができないから、これを握っておけ」と渡されたのが、この7本の鉛筆だったのです。当時は恥ずかしいと思いましたが、今となっては亡き父に感謝してもしきれません。綺麗なグリップができるようになると、リストが使えるようになります。リストが使えればスナップが利き、左右の手に一体感も生まれます。一方、ロングサムでは右手が悪さをしやすくなります。アマチュアの多くがフィニッシュでクラブを右手主体で持っているのは、右サイドが強くなっている証拠であり、その原因が右手グリップにあるケースも少なくありません。右手のヒラでわしづかみするような握り方は厳禁です。第一関節と第二関節にグリップを乗せ、第三関節で包み込むように握るのがオススメです。わしづかみでは手首が硬くなり、スイング全体にも硬さが出てしまいます。左右の一体感が生まれると、右手首の角度を保ったままインパクトまでクラブを下ろせます。それはミート率や再現性の向上につながり、結果としてスイングと弾道が安定します。さらにリストが使えてスナップが利くため、インパクトで一押しできるようになります。飛距離アップはもちろん、強くて曲がりにくいボールも打てるようになるのです。その効果をもたらしてくれるのが、たった7本の鉛筆です。アドレスやスイング軌道ばかりを気にする前に、まずはゴルフの基本中の基本であるグリップから見直してみてはいかがでしょうか。■辻村明志1975年生まれ、福岡県出身。上田桃子らのコーチを務め、プロを目指すアマチュアも指導。2025年は千田萌花、藤本愛菜をプロテスト合格へ導いた。読売ジャイアンツの打撃コーチとして王貞治に「一本足打法」を指導した荒川博氏に師事し、その練習法や考え方をゴルフ指導に取り入れている。元ビルコート所属。※『アルバトロス・ビュー』931号より抜粋し、加筆・修正しています◇ ◇ ◇ ●マキロイのグリップを詳細分析！ 関連記事『シェフラー、マキロイ、フリートウッドが実践 「左手も右手もかぶせる」次世代グリップが飛距離アップに効果絶大！』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
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