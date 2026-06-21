あおむしのファスナーもかわいい！ 2026年6月発売「はらぺこあおむし おなかぺこぺこポーチ」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、コトフルの「はらぺこあおむし おなかぺこぺこポーチ」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
コトフルから2026年6月に発売される「はらぺこあおむし おなかぺこぺこポーチ」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
はらぺこあおむし おなかぺこぺこポーチ
▼メーカー
コトフル
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・ポーチA
・ポーチB
・ポーチC
・ポーチD
・ポーチE※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「はらぺこあおむし おなかぺこぺこポーチ」が見逃せない！
コトフルから2026年6月に発売される「はらぺこあおむし おなかぺこぺこポーチ」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
お馴染みの果物と可愛いあおむしに注目！絵本「はらぺこあおむし」に登場するお馴染みの果物が、素敵なポーチになって登場しました。それぞれのポーチのファスナー部分には、可愛らしいあおむしがあしらわれているのが大きなポイントです。絵本の世界観がぎゅっと詰まったデザインになっており、ファンならずとも手に入れたくなる魅力的なアイテムに仕上がっています。
詳細情報▼商品名
はらぺこあおむし おなかぺこぺこポーチ
▼メーカー
コトフル
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・ポーチA
・ポーチB
・ポーチC
・ポーチD
・ポーチE※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)