辻元舞、『プレバト!!』2ランク昇格の作品に感動の声「アイデア満載の作品」「すでにプロ」
モデルの辻元舞（※辻＝一点しんにょう／39）が21日までに自身のインスタグラムを更新。18日放送のMBS／TBS系『プレバト!!』で高評価を受けた作品を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「アイデア満載の作品」「すでにプロ」反響続々！辻元舞の2ランク昇格の作品
今回の放送では点描画のような表現が話題の「丸シールアート」才能ランキングを届けた。同部門で特待生3級の辻元は特待生昇格試験に挑戦。「山手線の夜景」をテーマに作品を創作した。
夕景の東京タワーを1396枚のシールで表現した辻元。その作品が公開されると、スタジオは「おお！」と感嘆。丸シールアート作家の大村雪乃氏の査定が発表され、見事2ランク昇格となった。
放送後、インスタグラムで完成品とシールを貼り付ける様子の動画を公開した辻元。「今回のお題は夕景の東京タワー 夕景…?!赤で貼りたい！いっそ夜景にしてキラキラさせたい！と思いながら、逆光のシルエットの東京タワーに苦戦しました」と振り返った
「雲のグラデーションをどうやって丸シールで出すか悩み、裏側に濃いシールを貼って影にしました」「大好きな丸シールアートで念願の飛び級！次の査定も頑張ります」とつづった。
この投稿に「アイデア満載の作品」「すでにプロです、上手すぎます」「アイデアがすごい」といった絶賛の声が寄せられた。
【写真】「アイデア満載の作品」「すでにプロ」反響続々！辻元舞の2ランク昇格の作品
今回の放送では点描画のような表現が話題の「丸シールアート」才能ランキングを届けた。同部門で特待生3級の辻元は特待生昇格試験に挑戦。「山手線の夜景」をテーマに作品を創作した。
夕景の東京タワーを1396枚のシールで表現した辻元。その作品が公開されると、スタジオは「おお！」と感嘆。丸シールアート作家の大村雪乃氏の査定が発表され、見事2ランク昇格となった。
「雲のグラデーションをどうやって丸シールで出すか悩み、裏側に濃いシールを貼って影にしました」「大好きな丸シールアートで念願の飛び級！次の査定も頑張ります」とつづった。
この投稿に「アイデア満載の作品」「すでにプロです、上手すぎます」「アイデアがすごい」といった絶賛の声が寄せられた。