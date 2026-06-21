【W杯2026】「あえて知らないふり？」本田圭佑、解説めぐる“考察”にあっさり回答
元サッカー日本代表の本田圭佑が20日、日テレ系で放送された『緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP』に生出演し、「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」での解説について語った。
【画像】秒単位のこだわり！NHK公式が本田圭佑の“解説もくじ”公開
21日に日本テレビ系で生中継される『FIFAワールドカップ2026日本×チュニジア』でも解説を務める本田。15日のオランダ戦ではNHK総合『日本vsオランダ』に出演し、その熱い解説が話題となっていた。
そんな話題となっていた解説について、朝日奈央から「解説するにあたって意識することは？」と聞かれると「そのまま感情的に日本代表を応援するっていうベースは一番大事にしてるかもしれない」と話した。さらに付け加えて「飲み屋で例えば、さんまさんとサッカーを見に行ったらこうやって応援するだろうなっていう感じでしゃべってます」という説明にスタジオも感心していた。
また、平成ノブシコブシの吉村崇が「相手の選手も新ルールも知ってますけど、あえて視聴者のために知らないふりをしているんじゃないか？みたいな考察があるんですけど、実際どうなんでしょうか？」と真相に切り込むと、「9割知らないですね」とあっさり答え、驚かせた。
本田独自のテクニックを疑う明石家さんまは「これもウソやと思うけどなあ」とコメント。「このまま貫くんでしょうけど、このまま解説やってください！」とエールを送った。
【画像】秒単位のこだわり！NHK公式が本田圭佑の“解説もくじ”公開
21日に日本テレビ系で生中継される『FIFAワールドカップ2026日本×チュニジア』でも解説を務める本田。15日のオランダ戦ではNHK総合『日本vsオランダ』に出演し、その熱い解説が話題となっていた。
また、平成ノブシコブシの吉村崇が「相手の選手も新ルールも知ってますけど、あえて視聴者のために知らないふりをしているんじゃないか？みたいな考察があるんですけど、実際どうなんでしょうか？」と真相に切り込むと、「9割知らないですね」とあっさり答え、驚かせた。
本田独自のテクニックを疑う明石家さんまは「これもウソやと思うけどなあ」とコメント。「このまま貫くんでしょうけど、このまま解説やってください！」とエールを送った。