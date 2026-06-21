5月初旬、埼玉県三郷市の公園ではドラマの撮影がおこなわれていた。

「撮影をしていたのは、女優の原菜乃華さん。この日は、イケメン俳優とのデートシーンの撮影だったようです。公園の芝生にシートを敷いて、共演の男性と座っていました。

撮影では、2人でフリスビーで遊ぶようなシーンがあり、ナイスキャッチをした原さんが自分自身に驚いて『オーッ！』っと大きな声を出していましたね。さらにシャボン玉を飛ばすシーンでは、笑顔全開で弾けていましたね」（映像関係者）

原といえば、2025年のNHK連続テレビ小説『あんぱん』で主人公の妹役を演じたことで注目を集め、売れっ子女優の仲間入りを果たした。映画主演の経験も複数回ある。

「原さんは6歳でデビューしています。今田耕司さんのラジオで『ベビーカーに乗ってるときにスカウトされたらしい』と意外なきっかけを明かすと、今田さんも『なにその天才のエピソード！』と驚きを隠せない様子でした。

『あんぱん』や、ドラマの『【推しの子】』（Amazon prime）では歌声も披露し、マルチな才能を披露しています」（芸能記者）

そんな “天才女優” だが、今回の撮影では、意外な “弱点” も明らかになったようで……。前出・映像関係者が続ける。

「原さんはバトミントンが苦手なようで、2人のラリーのシーンを撮りたかったようですが、まったく続かない（笑）。NGを連発し、ときには、原さんが豪快に空振りする場面もありました。監督からは思わず『カット』という声がかかっていました。結局、このバトミントンのシーンは、後回しにされていましたね」

この日の撮影は、10月期のドラマロケだったようだ。空振りシーンがオンエアされることはあるのだろうか。