ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト出身の丹野叡（さとい、２１）が２１日から俳優の石坂浩二や仲間由紀恵らが所属する大手事務所のプロダクション尾木に所属することが分かった。

これまで武田真治、小池徹平、溝端淳平、三浦翔平、菅田将暉など、多くの俳優やタレントを輩出してきた同コンテスト。２５年の第３８回大会で応募総数１万２８６８人の中から見事にファイナリスト１５人に選出。透明感のある端正な顔立ちで存在感を示し、読者投票１位に輝いた人に贈られるフォトジェニック賞を受賞した。

丹野は「大きな目標は、大河ドラマの主演を務めることです。俳優を志すきっかけとなった作品の舞台に、いつか主演として立てるよう、日々自分自身と向き合いながら、現状に満足することなく、一歩一歩実力を積み上げていきたいと思っています。事務所の先輩である仲間由紀恵さんの代表作の一つである『ごくせん』のような学園ドラマにも挑戦し、多くの方の青春や人生の一部として記憶に残る作品を届けられる俳優になりたい」と意気込みを語った。

◆丹野叡（たんの・さとい） ２００５年２月２２日生まれ。０型、北海道出身で東京都在住。身長１８０ｃｍ、特技はテニス、水泳、アクロバット、日本史など。趣味はサイクリング。