◆第１４７回クイーンエリザベス２世ジュビリーステークス・Ｇ１（６月２０日、英国アスコット競馬場・芝直線１２００メートル）

日本から出走したライアン・ムーア騎手＝英国＝騎乗のサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）と、鮫島克駿騎手＝栗東・フリー＝騎乗のルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）は敗れた。日本調教馬は４度目の挑戦だったが、今年も勝てず。ロイヤルアスコット開催での初勝利をつかむことはできなかった。勝ったのはトム・マーカンド騎手とコンビを組んだ英国のアルメラク（牡４歳、Ｗハガス厩舎、父ダークエンジェル）で勝ちタイムは１分１１秒８２。

サトノレーヴは２着だった昨年と同様、高松宮記念１着、香港のチェアマンズスプリント２着からの転戦だったが、頂点をつかむことはできず。ムーア騎手のこん身のムチに応えて伸びてきたが、ハナ差勝ち馬に届かなかった。

ルガルは今年、オーシャンＳ３着からドバイに渡り、アルクォーツスプリントで２着。初の海外Ｇ１制覇を狙っていたが８着に終わった。

ロイヤルアスコット開催は１７１１年に英国王室主催で始まった。現在は５日間行われ、クイーンエリザベス２世ジュビリーＳは、最終日の目玉レース。同開催には２０２１年のダービー馬シャフリヤール（２０２２年プリンスオブウェールズＳ＝４着）をはじめ多くの日本調教馬が挑戦していた。

これまで勝利はなく、最高着順は２着。初出走だった２０００年キングズスタンドＳ・Ｇ２（当時。現Ｇ１のキングチャールズ３世Ｓ）に武豊騎手とのコンビで出走したアグネスワールド（栗東・森秀行厩舎＝武幸四郎騎手のドージマムテキ２２着と２頭出し）と、昨年のクイーンエリザベス２世ジュビリーＳのサトノレーヴだけだった。

ライアン・ムーア騎手（サトノレーヴ＝２着）「とてもいいレースをしてくれました。コンディションもよかった。ゲートで待たされたのがね。行きたがる馬がいたので、それを行かせて２、３番手から。オーストラリア（ジョリースター）が来たが、これには勝てたと思ったが。そういう意味ではアンラッキーな負けだったと思います」

杉山晴紀調教師（ルガル＝８着）「スタートはタイミングが合ってうまく前へいくことが出来ました。そこから我慢させつつ、一瞬は脚を使ってくれたんですけど、最後に力尽きてしまいました。また頑張ります」