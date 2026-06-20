

『MAZZEL DUO MISSION』（C）フジテレビ

フジテレビが運営する動画配信サービスFODのオリジナル番組として配信中のドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』の新シーズンがいよいよ始動する。シーズン２第１回目は、６月22日正午よりFODプレミアムで配信開始。新シーズンもMAZZELメンバーが様々なミッションにガチで挑戦する。

【写真】『MAZZEL DUO MISSION』アザーカット

『MAZZEL DUO MISSION』は、新世代ダンス＆ボーカルグループMAZZELのKAIRYU（カイリュウ）、NAOYA（ナオヤ）、RAN（ラン）、SEITO（セイト）、RYUKI（リュウキ）、TAKUTO（タクト）、HAYATO（ハヤト）、EIKI（エイキ）の多種多様な個性をもった８人のメンバーが、アーティストとしての成長を目指し、DUO（２人１組）で様々なミッションに挑戦する番組。彼らが真剣に挑戦する姿を通して、視聴者にMAZZELの成長、そして新たな一面を見せていく。

シーズン２では、シーズン１に引き続き難易度の高い未経験のミッションへの挑戦に加え、メンバーがかねてより挑戦してみたいと語っていたミッションに挑む様子もお届け。また、DUOの絆をより深めるべく、今シーズンからは１組のDUOだけ、つまり２人だけで１つのミッションを遂行し、その様子をMAZZELメンバー８人全員でスタジオで見守る。

第１回では、SEITO・EIKIが乗馬、NAOYA・HAYATOがパティシエのミッションに挑戦する。また、FOD公式SNSでは、配信開始までの間、今回配信予定のミッション挑戦後のメンバーのアフターコメントやシーズン１で挑戦してきたミッションのダイジェスト映像等を順次公開していく。