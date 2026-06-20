２０日に生放送された日本テレビ系特別番組「緊急生放送！ ＦＩＦＡワールドカップの今知りたいこと、全部わかります ＳＰ」（土曜・午後７時）に、サッカー通で知られる明石家さんまが出演。日本での事前収録で、堂安律にインタビューした。

以前から交流があり、堂安の結婚披露宴にも出席しているさんま。歌手で俳優の木村拓哉とさんま、堂安の豪華メンバーで食事をしたこともあり「芸能界でさんまと木村に囲まれてご飯食べるの工藤静香ぐらいやって」と話した。堂安は「僕、待ち受けはあの時の写真なので。すっごい気をもらえるんで」と３人での食事会の写真をスマホの待ち受け画面にしていることを明かした。

さんまは「Ｗ杯終わったら木村と…でも木村忙しいか、じゃあ村上ショージでいい？」と笑わせた。

誕生日を祝い合うなどふだんから交流のあるさんまと堂安。前回２０２２年カタールＷ杯の際の驚きのＬＩＮＥのやりとりも紹介した。

さんまは６０年来のドイツ・サッカーのファン。ドイツ戦の前に堂安に「ドイツ戦は手抜けよ」とメッセージを送ってたという。「そしたら、（ドイツ戦で）思いっきりゴール決めやがって、ＬＩＮＥいれて『おまえ、何してんねん』って」とさんま。堂安は「はい、さんまさんにＬＩＮＥしたの覚えてます。『やったりました！！』って」と、さんまの挑発にゴールでこたえ、ＬＩＮＥでもしっかりやり返していたことを振り返った。