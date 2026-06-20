「女子プロレス・スターダム」（２０日、国立代々木競技場第二体育館）

ワールド王座選手権試合が行われ、挑戦者の鈴季すず（２３）が王者・玖麗さやかを撃破し、同王座初戴冠を果たした。玖麗は２度目の防衛に失敗した。

マイクを握った鈴季の顔に笑みが広がった。「やっと巻きました！オマエたち、今日は雨の中、来て良かったよなあ！」と絶叫。会場に拍手が鳴り響いた。「勝ったらこんなに楽しいんだね。マジでプロレス人生で一番思い出に残る日になった。これからは鈴季すずの時代、オマエらこうご期待！」と胸を張った。

開始早々で断崖式パイルドライバーで場外に玖麗を追い出し、客席のイスをなぎ倒すように投げ捨てるなど、ハードな攻撃を仕掛けた。裸絞め、スピアーで反撃されたが、雪崩式バックドロップで弾みを付け、最後はジャーマンスープレック連発からのジャーマンスープレックスホールドで３カウントを奪取した。

号泣する玖麗には「その涙はキレイだね」とした上で「プロレス界を引っ張っていくベルトの重さを感じていただろ。きょうの玖麗はメチャクチャ強かったぜ。キャリア２年半でここまでやれて、オマエすげえよ」と称賛した。そして「等身大でいいんだよ。無理しなくていいんだよ。自分のやりたいプロレスを、自分で追い求めろ。そしたらコレをかけて、やりましょう」と呼び掛けた。

鈴季は２０２０年８月、アイスリボンの至宝ベルトＩＣＥ×∞（アイス・クロス・インフィニティ）王座をデビュー１年７カ月、１７歳で奪取した。しかし同年１１月に電車内で置き忘れ紛失。ワールド王座戦の会見では、玖麗にその失態を指摘され、苦笑いを浮かべるしかなかった。

鈴季はバックステージで「あれを言われて当時の記憶、私が蓋をしてた記憶が蘇ってきた。あの時しんどかったんだよな。キャリアが短くてベルトを持った時のプレッシャー、どうしていいか分かんない感じとか、昔の自分に何かちょっと重なる部分があった。今日は玖麗の熱い気持ちが伝わってきた。マジで腹筋が６個に割れそうです」と吐露。リングで語ったマイクの真意を語った。

順風満帆ではなかった。スターダムに移籍後、２０２４年夏にはシングル最強決定戦、５★ＳＴＡＲ ＧＰで初優勝。そのまま至宝のワールド王座に挑戦するはずが、当時の王者・中野たむが長期負傷欠場した末に王座返上。同ＧＰ決勝戦で勝った舞華との王者決定戦に敗北。以降は体調不良による欠場など、精彩を欠く時期もあった。

中野たむの薫陶を受けた玖麗を撃破したのも、プロレスが持つ物語性だろう。鈴季は「私がワールド・オブ・スターダムのチャンピオンになったってことで、これからのプロレス界は面白くなることが確定しました！」と胸を張った。