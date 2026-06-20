サッカー元日本代表の本田圭佑（40）が20日、日本テレビ系特番「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析SP！」（後7・00）にメキシコから中継で生出演し、左膝の負傷でFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグのチュニジア戦を欠場する日本代表MF久保建英（25＝Rソシエダード）について問われる場面があった。

日本戦スペシャルアンバサダーを務める本田は、14日（日本時間15日）のオランダ戦も解説。20日（同21日）チュニジア戦も日本テレビ系の中継でも現地解説する。

日本はオランダと2−2で引き分け、勝ち点1を分け合った。一方で、久保が後半に接触プレーの際、左膝を痛めて途中退場。チュニジア戦に臨むチームからは離れ、回復に努めている。

代表の多くの選手を“さん”付けで呼ぶ本田だが、久保のことだけは本人の希望で“タケ”と呼ぶなど、距離が近いことでも知られる。負傷を受けて、久保と連絡を取ったか聞かれると、「連絡取ってないですね」とあっさり回答した。

さらに、「あえてでしょうか？と尋ねられると、「いや、普段からあまり取らないんで」と返答。スタジオには大きな笑いが起きた。