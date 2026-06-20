SUPER BEAVERの最新アルバム『人生』の全曲トレーラー映像がYouTubeにて公開

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SUPER BEAVERの最新アルバム『人生』6月24日リリースに先駆け、全曲トレーラー映像がYouTubeにて公開された。

■『人生』という作品の全体像を感じることができる必見映像

公開されたトレーラー映像では、アルバムに収録される全楽曲の一部をいち早く聴くことができる内容となっており『人生』という作品の全体像を感じることができる。

本作には、「クライマックス」（フジテレビ系2026サッカーテーマソング）「アプローズ」（アサヒ飲料「三ツ矢サイダー」2026テーマソング）「健気」（こくみん共済 coop『こくみん共済 あっと』CMソング）「生きがい」（フジテレビ系2026アスリート応援ソング）など、話題曲の収録が発表されている。

アルバム発売を目前に控えたこの機会に、ぜひ全曲トレーラー映像をチェックしよう。

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE 「クライマックス」

2026.06.24 ON SALE

ALBUM 『人生』

■関連リンク

SUPER BEAVER OFFICIAL SITE

http://super-beaver.com/