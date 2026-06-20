グラビアアイドルでタレントの花咲楓香さんが、週刊SPA!6月23・30日合併特大号（扶桑社）のグラビア企画「推し撮」に登場しました。



【写真】ビキニの強打者にふんした花咲楓香さん

抜群の透明感と美貌、そしてパーフェクトなスタイルで“次世代ヒロイン”として注目を集める花咲さん。今回のグラビアでは、「野球好きOL」をテーマに、バッティングセンターを舞台とした撮影に挑戦しました。



水色のビキニで登場した花咲さんは、爽やかな笑顔と健康美を披露。打者用ヘルメットをかぶり、バットを手に打席へ。雪のような純白の肢体と両わきを見せつけるポーズは必見です。（撮影／藤本和典 ヘアメイク／海瀬志津奈（JULLY） スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ））



同号の表紙と特別付録「夏さきどりフォトブック」には、コスプレイヤーのえなこさんが登場。「美女地図」には元SKE48の江籠裕奈さん、「グラビアン魂」には“軽トラ女子”として話題の三田悠貴さん、「メルヘンか、小悪魔か」には阿比留あんなさんが登場し、誌面を彩りました。



【花咲楓香さんプロフィール】

はなさきふうか 24歳 2001年9月30日生まれ 北海道出身 T160・B90W60H85 「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」最優秀セールス賞受賞。「キューティハニーNova」公式コスプレイヤーなど、多方面で活躍。熱烈な北海道日本ハムファイターズファンとしても知られる。最新情報は公式X（@Hanasaki__Fuka）やインスタグラム（@hanasaki_fuka）