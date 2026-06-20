英国の解説陣が称賛した日本の“チャンネル”への侵入。共通理解がチーム全体に浸透。どこへ走り、誰がスペースを使い、どのタイミングでボールを出すか【Ｗ杯】
「日本はこの連係プレーが上手い」「日本は分かってやっている」
日本代表のＷ杯初戦となったオランダ戦。英国の解説陣が、日本のある攻撃パターンを繰り返し称賛していた。褒めていたのは、元マンチェスター・ユナイテッドのギャリー・ネビルと、横浜Ｆ・マリノスやセルティックを率い、日本サッカーをよく知るアンジェ・ポステコグルーである。
２−２の引き分けに終わった一戦では、中村敬斗のゴールや終盤に生まれた鎌田大地の同点弾が大きな話題となった。しかし、ネビルとポステコグルーが注目したのは、得点シーンだけではなかった。彼らが高く評価したのは、日本が見せた組織的な崩しだった。
象徴的だったのが、43分の場面である。
日本はオランダ陣内でボールを保持していた。鎌田が中盤で前を向くと、同じ高さまで上がってきた右CBの渡辺剛へパスを出す。渡辺は右サイドの堂安律へ展開した。
ここから日本の狙いが見えてくる。
堂安がタッチライン際でボールを受けると、渡辺はそのまま前方へ走り出した。堂安の内側を通り、相手のCBとSBの間へ入り込むアンダーラップだった。
堂安からリターンパスを受けた渡辺は、そのまま右サイド深くへ侵入。クロスを送り、最後はファーポスト側に入ってきた中村がシュートを放った。ボールはゴール左へ外れたものの、前半の日本における決定機のひとつだった。
この場面について、ネビルは興味深い指摘をした。
「日本の攻撃が優れていたシーンだ。実はオランダは、守備の形自体は悪くなかった。ただ最後のところで少し対応が曖昧になった。日本が成功したのは、あの“チャンネルへのランニング”だ」
ネビルが評価したのは、渡辺が走り込んだ場所だった。
もともと チャンネル（channel） は、「水路や航路、海峡」を意味する言葉だ。サッカーでも考え方は同じで、攻撃側が侵入する「通路」というニュアンスになる。イギリスサッカーにおける「チャンネル」とは、主にCBとSBの間にできるスペースを指す。
英国の解説では頻繁に登場する用語で、守備側にとっては非常に厄介なエリアでもある。CBは中央を守りたい。SBは外側を警戒する。その間にできるスペースへ攻撃側が侵入すると、どちらが対応するのか判断が難しくなる。
ネビルは映像を見返しながら、「日本は、チャンネルへのランニングをかなり上手くやる」と繰り返した。
「チャンネルへ上手く走り込む。そして、そこにボールが送られてくる。さらに攻撃の選手がファーポストへ入り込む。この時、シュートを打ったのは中村だ。一方の守備側はボールの落下地点を見失ってしまった」
大外にいる堂安の位置取り、アンダーラップを仕掛ける渡辺のランニング、そして中村のゴール前への侵入。それぞれが連動していたからこそ、オランダ守備陣は判断を迷わされたのである。ネビルが称賛したのも、そうした連係プレーだった。
ポステコグルーもまた、このプレーを高く評価した。
「ギャリーの言う通り、日本はチャンネルへのランニングが上手い。チャンネルやハーフスペースへ入り込む動きだ」
そして、続けてこんな言葉を口にした。
「日本は分かっているんだよ。ただ単純にクロスボールを放り込んでも、オランダ代表のセンターバック、ファン・ダイクやファン・ヘッケ相手では勝てないことをね。彼らには高さがある」
ファン・ダイクとファン・ヘッケは空中戦に強く、単純なクロス勝負では分が悪い。だから日本は高さで競り合うのではなく、その前の段階で守備ラインを動かし、スペースを攻略しようとしていた。
前半には、同じ狙いが別の形でも見られた。
日本代表のＷ杯初戦となったオランダ戦。英国の解説陣が、日本のある攻撃パターンを繰り返し称賛していた。褒めていたのは、元マンチェスター・ユナイテッドのギャリー・ネビルと、横浜Ｆ・マリノスやセルティックを率い、日本サッカーをよく知るアンジェ・ポステコグルーである。
２−２の引き分けに終わった一戦では、中村敬斗のゴールや終盤に生まれた鎌田大地の同点弾が大きな話題となった。しかし、ネビルとポステコグルーが注目したのは、得点シーンだけではなかった。彼らが高く評価したのは、日本が見せた組織的な崩しだった。
日本はオランダ陣内でボールを保持していた。鎌田が中盤で前を向くと、同じ高さまで上がってきた右CBの渡辺剛へパスを出す。渡辺は右サイドの堂安律へ展開した。
ここから日本の狙いが見えてくる。
堂安がタッチライン際でボールを受けると、渡辺はそのまま前方へ走り出した。堂安の内側を通り、相手のCBとSBの間へ入り込むアンダーラップだった。
堂安からリターンパスを受けた渡辺は、そのまま右サイド深くへ侵入。クロスを送り、最後はファーポスト側に入ってきた中村がシュートを放った。ボールはゴール左へ外れたものの、前半の日本における決定機のひとつだった。
この場面について、ネビルは興味深い指摘をした。
「日本の攻撃が優れていたシーンだ。実はオランダは、守備の形自体は悪くなかった。ただ最後のところで少し対応が曖昧になった。日本が成功したのは、あの“チャンネルへのランニング”だ」
ネビルが評価したのは、渡辺が走り込んだ場所だった。
もともと チャンネル（channel） は、「水路や航路、海峡」を意味する言葉だ。サッカーでも考え方は同じで、攻撃側が侵入する「通路」というニュアンスになる。イギリスサッカーにおける「チャンネル」とは、主にCBとSBの間にできるスペースを指す。
英国の解説では頻繁に登場する用語で、守備側にとっては非常に厄介なエリアでもある。CBは中央を守りたい。SBは外側を警戒する。その間にできるスペースへ攻撃側が侵入すると、どちらが対応するのか判断が難しくなる。
ネビルは映像を見返しながら、「日本は、チャンネルへのランニングをかなり上手くやる」と繰り返した。
「チャンネルへ上手く走り込む。そして、そこにボールが送られてくる。さらに攻撃の選手がファーポストへ入り込む。この時、シュートを打ったのは中村だ。一方の守備側はボールの落下地点を見失ってしまった」
大外にいる堂安の位置取り、アンダーラップを仕掛ける渡辺のランニング、そして中村のゴール前への侵入。それぞれが連動していたからこそ、オランダ守備陣は判断を迷わされたのである。ネビルが称賛したのも、そうした連係プレーだった。
ポステコグルーもまた、このプレーを高く評価した。
「ギャリーの言う通り、日本はチャンネルへのランニングが上手い。チャンネルやハーフスペースへ入り込む動きだ」
そして、続けてこんな言葉を口にした。
「日本は分かっているんだよ。ただ単純にクロスボールを放り込んでも、オランダ代表のセンターバック、ファン・ダイクやファン・ヘッケ相手では勝てないことをね。彼らには高さがある」
ファン・ダイクとファン・ヘッケは空中戦に強く、単純なクロス勝負では分が悪い。だから日本は高さで競り合うのではなく、その前の段階で守備ラインを動かし、スペースを攻略しようとしていた。
前半には、同じ狙いが別の形でも見られた。