あいみょん、4年ぶり『FNS歌謡祭』出演決定！ Number_iらが歌う夏歌メドレーも
7月1日18時30分放送の『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）に、あいみょんが出演することが発表された。
【写真】『2026 FNS歌謡祭 夏』宝塚花組×M！LKのコラボにNiziU、ILLITも！ 第3弾アーティスト解禁
今年メジャーデビュー10周年のあいみょんは、4年ぶりの『FNS歌謡祭』出演となる。代表曲「マリーゴールド」と、2024年に放送された杉咲花主演ドラマ『アンメット〜ある脳外科医の日記〜』（カンテレ・フジテレビ系）の主題歌「会いに行くのに」の2曲を披露する。
今年の『FNS歌謡祭』は、最強夏うたサビメドレーでスタート。NEWSとモナキの2組はゆずの「夏色」をコラボ。アイナ・ジ・エンドとELAIZAはaikoの「花火」を、Number_iはケツメイシの「夏の思い出」をカバー。さらにME：Iは昨年に引き続きKARAの「GO GO サマー！」を、BE：FIRSTは桑田佳祐の「波乗りジョニー」、FRUITS ZIPPERはZONEの「secret base〜君がくれたもの〜」をパフォーマンス。そして、JI BLUEとTREASUREはORANGE RANGEの「イケナイ太陽」をコラボ披露する。
『2026 FNS歌謡祭 夏』は、フジテレビ系にて7月1日18時30分放送。
【出演アーティスト】 ★今回解禁のアーティスト
アイナ・ジ・エンド
★あいみょん
ILLIT
映画ちいかわ
Aぇ！ group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis‐My‐Ft2
CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice＝Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
ダイヤモンド☆ユカイ
宝塚歌劇団 花組
DISH／／
TWS
TREASURE
Number_i
NiziU
NEWS
HANA
BE：FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
FRUITS ZIPPER
ME：I
M！LK
モナキ
緑黄色社会
礼真琴
他
（50音順）
【写真】『2026 FNS歌謡祭 夏』宝塚花組×M！LKのコラボにNiziU、ILLITも！ 第3弾アーティスト解禁
今年メジャーデビュー10周年のあいみょんは、4年ぶりの『FNS歌謡祭』出演となる。代表曲「マリーゴールド」と、2024年に放送された杉咲花主演ドラマ『アンメット〜ある脳外科医の日記〜』（カンテレ・フジテレビ系）の主題歌「会いに行くのに」の2曲を披露する。
『2026 FNS歌謡祭 夏』は、フジテレビ系にて7月1日18時30分放送。
【出演アーティスト】 ★今回解禁のアーティスト
アイナ・ジ・エンド
★あいみょん
ILLIT
映画ちいかわ
Aぇ！ group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis‐My‐Ft2
CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice＝Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
ダイヤモンド☆ユカイ
宝塚歌劇団 花組
DISH／／
TWS
TREASURE
Number_i
NiziU
NEWS
HANA
BE：FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
FRUITS ZIPPER
ME：I
M！LK
モナキ
緑黄色社会
礼真琴
他
（50音順）