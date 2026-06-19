ドイツの高級家電メーカーのミーレが、同社のビルトインオーブンを使った「ワンボックス調理」の体験会を開催。主菜、ごはん（炊飯）、副菜の計4品を同時に、ほぼ半自動でオーブン調理します。実際に参加してきましたが、オーブンの使い方と実力に目からウロコでした。ミーレのビルトインオーブンを使って、4品を同時に作りますオーブンは日常の調理家電オーブンというと、ローストチキンやお菓子作りなど、少し特別な料理に使うも