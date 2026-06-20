第3子妊娠中のナタリー・ポートマンが45歳に！ 「人生最高の誕生日ウィーク」
映画『ブラック・スワン』や「スター・ウォーズ」シリーズなどで知られるナタリー・ポートマンが、6月9日に45歳の誕生日を迎えた。フランス人ミュージシャンの恋人との間に第3子を妊娠中の彼女にとって、今年の誕生日は最高にハッピーなものとなったようだ。
【写真】ナタリー・ポートマンが45歳に イタリアの風景や美味しそうな料理の数々をシェア
現地時間6月18日にインスタグラムを更新したナタリー。「人生最高の誕生日ウィークでした。皆さま誕生日のお祝いをありがとう。そして素晴らしいイタリアにも感謝します」と綴り、ろうそくの立てられたケーキを前にした写真など、この一週間に撮影されたとみられる写真の数々をシェアした。
投稿では、イタリアの風景や美味しそうな料理の数々のほか、エッフェル塔を背景に、NBA王者となったニューヨークニックスのカラーのパーカーでポーズを取る写真も。また夜空に浮かぶ金星と木星の写真がシェアされ、「よく見ると、12枚目の写真では金星と木星が触れ合いそうなくらい近づいているのが分かるはず」とキャプションで説明している。
昨年3月頃から、同い年のフランス人ミュージシャン、タンギー・デスタブルと交際が伝えられているナタリーは、4月に米Harper’s BAZAARのインタビューで、子どもを授かったことを公表。「タンギーも私も興奮しています。私としては感謝するばかりです。非常に光栄なことであり、奇跡だと感じています」と述べ、妊娠することの奇跡を身に染みて感じていると明かしていた。
ナタリーは、2024年3月に離婚が成立した元夫で振付師・映画監督のベンジャミン・ミルピエとの間に、現在15歳の息子アレフと9歳の娘アマリアをもうけており、タンギーにも、『アデル／ファラオと復活の秘薬』で知られる仏女優ルイーズ・ブルゴワンとの間に2人の子どもがいると伝えられている。
引用：「ナタリー・ポートマン」Instagram（＠natalieportman）
【写真】ナタリー・ポートマンが45歳に イタリアの風景や美味しそうな料理の数々をシェア
現地時間6月18日にインスタグラムを更新したナタリー。「人生最高の誕生日ウィークでした。皆さま誕生日のお祝いをありがとう。そして素晴らしいイタリアにも感謝します」と綴り、ろうそくの立てられたケーキを前にした写真など、この一週間に撮影されたとみられる写真の数々をシェアした。
昨年3月頃から、同い年のフランス人ミュージシャン、タンギー・デスタブルと交際が伝えられているナタリーは、4月に米Harper’s BAZAARのインタビューで、子どもを授かったことを公表。「タンギーも私も興奮しています。私としては感謝するばかりです。非常に光栄なことであり、奇跡だと感じています」と述べ、妊娠することの奇跡を身に染みて感じていると明かしていた。
ナタリーは、2024年3月に離婚が成立した元夫で振付師・映画監督のベンジャミン・ミルピエとの間に、現在15歳の息子アレフと9歳の娘アマリアをもうけており、タンギーにも、『アデル／ファラオと復活の秘薬』で知られる仏女優ルイーズ・ブルゴワンとの間に2人の子どもがいると伝えられている。
引用：「ナタリー・ポートマン」Instagram（＠natalieportman）