有村架純、純金製航空券に驚き「すごい…」 持ち帰りを希望「じゃあ、あとで…」
俳優の有村架純、黒木華、南沙良、塩野瑛久が20日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』の公開記念舞台あいさつに登壇し、純金製（24K）の航空券がお披露目された。
【集合カット】純金製航空券がキラッキラ！有村架純らキャスト陣
イベントでは、純金（24K）製の航空券を公開。薄く繊細な純金製航空券には、有村、南、黒木が演じる役名が刻まれており、遠くからでも輝きを放つその仕上がりに、「すごい…」と興味津々の様子を見せた。
金工作家・石川珠笑留氏から制作過程の説明を受けると、有村は「じゃあ、あとでいただきます」と持ち帰りを希望し、会場の笑いを誘った。
一方、劇中では航空券を使用しない役どころのため、自身の名前が刻まれた純金製航空券が用意されなかった塩野。フォトセッションでは、航空券を持つふりをしながら「あとで合成で…」と冗談を飛ばし、哀愁漂う表情で笑いを誘っていた。
なお、同作の感想を投稿すると、有村が演じた和歌子の名前が刻まれた純金製航空券が当たるキャンペーンが実施される。
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕された実際の事件から着想を得たオリジナルストーリー。借金を抱えた主婦、奨学金返済に追われる研究員、未婚の妊婦という、それぞれ事情を抱えた3人の女性が、金の密輸を通じて絆を深めていく姿を描く。
有村が演じるのは、夫の横領と解雇によって突然多額の借金を背負うことになった二児の母・和歌子。黒木華演じる研究員・清恵、南沙良演じる妊婦・麻由とともに、金密輸という危険な世界へ足を踏み入れていく。
舞台あいさつには、有村、黒木、南、塩野、天野千尋監督が登壇した。
【集合カット】純金製航空券がキラッキラ！有村架純らキャスト陣
イベントでは、純金（24K）製の航空券を公開。薄く繊細な純金製航空券には、有村、南、黒木が演じる役名が刻まれており、遠くからでも輝きを放つその仕上がりに、「すごい…」と興味津々の様子を見せた。
一方、劇中では航空券を使用しない役どころのため、自身の名前が刻まれた純金製航空券が用意されなかった塩野。フォトセッションでは、航空券を持つふりをしながら「あとで合成で…」と冗談を飛ばし、哀愁漂う表情で笑いを誘っていた。
なお、同作の感想を投稿すると、有村が演じた和歌子の名前が刻まれた純金製航空券が当たるキャンペーンが実施される。
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕された実際の事件から着想を得たオリジナルストーリー。借金を抱えた主婦、奨学金返済に追われる研究員、未婚の妊婦という、それぞれ事情を抱えた3人の女性が、金の密輸を通じて絆を深めていく姿を描く。
有村が演じるのは、夫の横領と解雇によって突然多額の借金を背負うことになった二児の母・和歌子。黒木華演じる研究員・清恵、南沙良演じる妊婦・麻由とともに、金密輸という危険な世界へ足を踏み入れていく。
舞台あいさつには、有村、黒木、南、塩野、天野千尋監督が登壇した。