『ラーメン赤猫 其の二』ティザービジュアル＆PV解禁 津田健次郎ら続投＆畠中祐が新キャラ役で参加
アニメ『ラーメン赤猫 其の二』より、ティザービジュアルとティザーPVが解禁。あわせて、津田健次郎、杉山紀彰、釘宮理恵ら第1期キャストの続投が決定し、新キャラクター・ジュエル役として畠中祐が参加することも発表された。
【動画】新キャラクター・ジュエルが初登場！『ラーメン赤猫 其の二』ティザーPV
「少年ジャンプ＋」（集英社）にて2022年3月14日より連載中のアンギャマンによる人気漫画『ラーメン赤猫』。2024年に異例のスピードでアニメ化され、大きな話題を呼んだ本作は、猫たちが営むラーメン屋で働くことになった人間の珠子（たまこ）と、個性豊かな猫たちの日常を描く異色のお仕事物語。猫好きにはたまらない“猫あるある”が満載で、人情ならぬ“猫情”あふれるハートフルなストーリーと愛らしい猫たちの姿が、多くの視聴者を魅了している。
テレビアニメ『ラーメン赤猫』第1期は、初回放送時に日本のX（旧Twitter）でトレンド入りを果たし、「夏アニメ満足度ランキング」では第1位を獲得。誰も傷つけない優しく温かな物語が幅広い世代の心をつかみ、愛され続けている。そしてこのたび、待望の第2期となるテレビアニメ『ラーメン赤猫 其の二』が、いよいよ開店する。
第1期では声優キャストとして、『ラーメン赤猫』店長の文蔵役を津田健次郎、接客・レジ・経理を担当する佐々木役を杉山紀彰、サイドメニューの調理およびラーメンの盛り付けを担当する黒猫のサブ役を村瀬迪与、接客を担当する白猫のハナ役を釘宮理恵、製麺を担当するトラのクリシュナ役を早見沙織、そして店員で唯一の「人間」である社珠子役を折原くるみが務めた。
このたび、第1期の豪華キャスト陣の続投に加え、新たに畠中祐の参加が決定した。ジュエルは、「猫のホストクラブを作って、No.1を目指す」という夢を抱く情熱的な新入り猫。『ラーメン赤猫』ではホール接客を担当する。
畠中はジュエルを演じるにあたり、「彼の一生懸命さに、僕も背中を押される気持ちになりました。本当に彼を演じることができて、心から嬉しい気持ちです！！！！」と熱いコメントを寄せた。
さらに、津田健次郎ら6名の声優キャストから2期決定を喜ぶコメントが到着。監督の清水久敏、脚本の村越繁、キャラクターデザイン・総作画監督の千葉道徳、E＆H production代表・朴性厚からもコメントが寄せられた。
あわせて解禁されたティザービジュアルには、ラーメンのどんぶりを抱えた文蔵と、その背後でおなじみのポーズを決めるジュエルの姿が描かれている。第1期のティザービジュアルから続く本作らしい世界観を感じさせるデザインとなっており、作品ならではの温かさと愛らしさに加え、新たな仲間・ジュエルの登場を印象づけるビジュアルに仕上がっている。
また、ティザーPVでは、文蔵をはじめとする『ラーメン赤猫』の猫たちが、お店の日常を感じさせるおなじみの掛け声で来店客を迎える。映像のラストには、「ジュエルでぃぇす!! よろしくお願いシャス！」という元気いっぱいのあいさつとともに、新キャラクター・ジュエルが初登場。第2期での活躍に期待が高まる内容となっている。
そして、本作と回転寿司チェーン「はま寿司」のコラボレーションが決定した。今回のコラボでは、「はまっこセット」のおもちゃ第2弾として、『ラーメン赤猫』デザインの「自転車キーホルダー」が登場。文蔵やハナらおなじみのキャラクターたちをデザインした全5種がラインナップされ、6月23日より全国のはま寿司店舗で展開される。
なお、「はまっこセット」は年齢を問わず注文可能。景品はガチャマシーン形式で提供されるため、同じ商品が続けて出る場合がある。また、数量限定のため、販売状況によってはおもちゃの内容が変更となる場合もある。実施店舗は6月23日時点で全国675店舗を予定している。
加えて、公式ゲーム『ラーメン赤猫〜ニャンて素敵なラーメン店〜』に、新従業猫「ジュエル」が登場することも決定した。実装は11月末を予定。さらに同月末には、ゲーム2周年を記念した大型アップデートも実施される。新機能の追加や既存機能の改修が予定されている。
アニメ『ラーメン赤猫 其の二』は、2027年1月放送予定。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■津田健次郎（文蔵）
『ラーメン赤猫』2期の決定、とても嬉しいです！ 2期では、文蔵と赤猫の仲間たちが一緒に過ごすシーンがさらに増えていて、そのやり取りがとても微笑ましいです。新たに加わるジュエルも、これまた面白くて賑やかなキャラクターで、作品に新しい風を吹き込んでくれています。
1期をご覧の皆さんには、引き続き美味しそうなラーメンとともに、赤猫ファミリーが織りなす温かな物語を楽しんで頂けると思います。2期からご覧になる方も、ぜひ肩の力を抜いて気軽にご覧ください。
お子さまと一緒でも安心して楽しめる優しい作品です。どうぞ放送をお楽しみに！
■杉山紀彰（佐々木）
大好きな猫作品『ラーメン赤猫』の待望の第二期アニメ化ということで、個人的に楽しみにしているエピソードが”大盛り”ならぬ”山盛り”なのですが、その中でも特に楽しみにしていたのは新キャラ「ジュエル君」が登場することでしょうか！ アフレコ現場で初めてジュエル君役の声優さんの声と芝居を拝見したときに、こんなにジュエル君のイメージ通りの人がいたのか！ と感動しました。
そしてもう2人、じゃなくて、2猫とても濃いキャラクターのニャンコもやっと登場いたします。こちらもこれ以上なくイメージ通りで、アンギャマン先生とアニメ赤猫制作チームの皆様の熱意に本当に感動しました。
他にも書きたいこと山ほどあるのですが、それは放送までのお楽しみということで！ 毎回笑いの絶えない楽しい雰囲気の中で収録が行われております、『ラーメン赤猫 其の二』ぜひ放送を楽しみにお待ちください!!
■村瀬迪与（サブ）
ついに！ ラーメン赤猫2期が放送されるのですね☆ 新しいキャラクターたちも増え、より賑やかに！ でも穏やかに、かと思いきやサブちゃんの野生本能が剥き出しになったり…？ なかったり…？ と、ラーメン赤猫は毎日元気に営業中です♪ 皆さまの再来店を！ 心よりお待ちしております。
■釘宮理恵（ハナ）
大好きな作品ですので続編の制作が決まって本当に嬉しかったです！ 赤猫のみんなが繰り広げる数々のドラマに、収録中もほのぼの癒されていました。みなさまにものんびりまったりとこの世界観を楽しんでいただけたら何よりです。期待して待っていてくださいね！
■早見沙織（クリシュナ）
『ラーメン赤猫』2期が始まります！ あの平和でやさしい赤猫の世界がまた広がっていくこと、新たな物語をみなさまにお届けできることが本当に嬉しいです。アフレコ現場もいっそう賑やかで楽しくて、この空気が映像にも乗ってくれるのではないかなと思いながら収録しておりました。今期のクリシュナさんも、彼女らしさと意外なギャップを発揮しながら、頑張って虎打麺を作っております。お馴染みの赤猫メンバーはもちろん、新しく登場するキャラクターも魅力たっぷり、味わい深いメンバーばかりです。ぜひ、ご来店をお待ちしております！
■折原くるみ（社珠子）
『ラーメン赤猫』2期決定本当に嬉しく思います！ アンギャマン先生の連載を読み、日々心待ちにしていました。大切に生きる毎日を意識させてくれる作品。珠子役としてまた赤猫のみなさんと再会出来るのだと思うと放送が待ち遠しい限りです。そして何と言っても新キャラクターの登場が心から嬉しいですし、新しいタイプの風が吹いているのがとてもとても新鮮です。仲間の増えた赤猫の、愛おしさが溢れたシーンの数々に是非是非注目していただきたいです！2期もどうぞよろしくお願いいたします！
■畠中祐（ジュエル）
ジュエルをやらせていただくことになりました！ 畠中祐です!! 見た目や挙動はもうガッツリチャラチャラしてるように見えるかもしれませんが、中身は直向きで頑張り屋さんのジュエルくん！ 演じながら、彼の一生懸命さに、僕も背中を押される気持ちになりました。本当に彼を演じることができて、心から嬉しい気持ちです！！！！ ぜひ、新しいメンバーとして、ジュエルくんを、何卒何卒、よろしくお願いします！！！
■清水久敏（監督）
大変お待たせしました。現在、鋭意製作中です。ちょっとほっとして、ちょっとクスッとして、ちょっと明日が頑張れるような、そんな原作のいいところを、今回もまたうまく映像化できるよう、スタッフ一同頑張っております。放映までお待たせしますが、もう少々お待ちください。何卒よろしくお願いいたします。
■村越繁（脚本）
アニメ『ラーメン赤猫』の営業再開に携わらせて頂き、大変光栄に思っております。原作と前シリーズの味をしっかりと受け継ぎ、より魅力的な映像作品になるよう、心を込めて仕込みのお手伝いをさせて頂きました。新しい仲間を迎えてレベルアップする『ラーメン赤猫』が、きっとあなたの心を満たしてくれるはずです（ちょっとお腹は減るかもしれません）。皆様のご来店、心よりお待ちしております。
■千葉道徳（キャラクターデザイン・総作画監督）
2024年7月4日初回放送。あれから約2年ですか…。変わらぬ味を提供できればと思っておりますのでまた観てやってくださいませ。
■朴性厚（E＆H production代表）
『ラーメン赤猫 其の二』では、原作の魅力を大切にしながら、アニメならではの楽しさや温かさをより感じていただける作品づくりを目指しました。スタッフ全員、細部までこだわりを持って制作に取り組んでいます。再び赤猫の仲間たちに会える喜びとともに、皆さまにも笑顔になっていただけたら嬉しいです。ぜひ放送をお楽しみください。
【動画】新キャラクター・ジュエルが初登場！『ラーメン赤猫 其の二』ティザーPV
「少年ジャンプ＋」（集英社）にて2022年3月14日より連載中のアンギャマンによる人気漫画『ラーメン赤猫』。2024年に異例のスピードでアニメ化され、大きな話題を呼んだ本作は、猫たちが営むラーメン屋で働くことになった人間の珠子（たまこ）と、個性豊かな猫たちの日常を描く異色のお仕事物語。猫好きにはたまらない“猫あるある”が満載で、人情ならぬ“猫情”あふれるハートフルなストーリーと愛らしい猫たちの姿が、多くの視聴者を魅了している。
第1期では声優キャストとして、『ラーメン赤猫』店長の文蔵役を津田健次郎、接客・レジ・経理を担当する佐々木役を杉山紀彰、サイドメニューの調理およびラーメンの盛り付けを担当する黒猫のサブ役を村瀬迪与、接客を担当する白猫のハナ役を釘宮理恵、製麺を担当するトラのクリシュナ役を早見沙織、そして店員で唯一の「人間」である社珠子役を折原くるみが務めた。
このたび、第1期の豪華キャスト陣の続投に加え、新たに畠中祐の参加が決定した。ジュエルは、「猫のホストクラブを作って、No.1を目指す」という夢を抱く情熱的な新入り猫。『ラーメン赤猫』ではホール接客を担当する。
畠中はジュエルを演じるにあたり、「彼の一生懸命さに、僕も背中を押される気持ちになりました。本当に彼を演じることができて、心から嬉しい気持ちです！！！！」と熱いコメントを寄せた。
さらに、津田健次郎ら6名の声優キャストから2期決定を喜ぶコメントが到着。監督の清水久敏、脚本の村越繁、キャラクターデザイン・総作画監督の千葉道徳、E＆H production代表・朴性厚からもコメントが寄せられた。
あわせて解禁されたティザービジュアルには、ラーメンのどんぶりを抱えた文蔵と、その背後でおなじみのポーズを決めるジュエルの姿が描かれている。第1期のティザービジュアルから続く本作らしい世界観を感じさせるデザインとなっており、作品ならではの温かさと愛らしさに加え、新たな仲間・ジュエルの登場を印象づけるビジュアルに仕上がっている。
また、ティザーPVでは、文蔵をはじめとする『ラーメン赤猫』の猫たちが、お店の日常を感じさせるおなじみの掛け声で来店客を迎える。映像のラストには、「ジュエルでぃぇす!! よろしくお願いシャス！」という元気いっぱいのあいさつとともに、新キャラクター・ジュエルが初登場。第2期での活躍に期待が高まる内容となっている。
そして、本作と回転寿司チェーン「はま寿司」のコラボレーションが決定した。今回のコラボでは、「はまっこセット」のおもちゃ第2弾として、『ラーメン赤猫』デザインの「自転車キーホルダー」が登場。文蔵やハナらおなじみのキャラクターたちをデザインした全5種がラインナップされ、6月23日より全国のはま寿司店舗で展開される。
なお、「はまっこセット」は年齢を問わず注文可能。景品はガチャマシーン形式で提供されるため、同じ商品が続けて出る場合がある。また、数量限定のため、販売状況によってはおもちゃの内容が変更となる場合もある。実施店舗は6月23日時点で全国675店舗を予定している。
加えて、公式ゲーム『ラーメン赤猫〜ニャンて素敵なラーメン店〜』に、新従業猫「ジュエル」が登場することも決定した。実装は11月末を予定。さらに同月末には、ゲーム2周年を記念した大型アップデートも実施される。新機能の追加や既存機能の改修が予定されている。
アニメ『ラーメン赤猫 其の二』は、2027年1月放送予定。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■津田健次郎（文蔵）
『ラーメン赤猫』2期の決定、とても嬉しいです！ 2期では、文蔵と赤猫の仲間たちが一緒に過ごすシーンがさらに増えていて、そのやり取りがとても微笑ましいです。新たに加わるジュエルも、これまた面白くて賑やかなキャラクターで、作品に新しい風を吹き込んでくれています。
1期をご覧の皆さんには、引き続き美味しそうなラーメンとともに、赤猫ファミリーが織りなす温かな物語を楽しんで頂けると思います。2期からご覧になる方も、ぜひ肩の力を抜いて気軽にご覧ください。
お子さまと一緒でも安心して楽しめる優しい作品です。どうぞ放送をお楽しみに！
■杉山紀彰（佐々木）
大好きな猫作品『ラーメン赤猫』の待望の第二期アニメ化ということで、個人的に楽しみにしているエピソードが”大盛り”ならぬ”山盛り”なのですが、その中でも特に楽しみにしていたのは新キャラ「ジュエル君」が登場することでしょうか！ アフレコ現場で初めてジュエル君役の声優さんの声と芝居を拝見したときに、こんなにジュエル君のイメージ通りの人がいたのか！ と感動しました。
そしてもう2人、じゃなくて、2猫とても濃いキャラクターのニャンコもやっと登場いたします。こちらもこれ以上なくイメージ通りで、アンギャマン先生とアニメ赤猫制作チームの皆様の熱意に本当に感動しました。
他にも書きたいこと山ほどあるのですが、それは放送までのお楽しみということで！ 毎回笑いの絶えない楽しい雰囲気の中で収録が行われております、『ラーメン赤猫 其の二』ぜひ放送を楽しみにお待ちください!!
■村瀬迪与（サブ）
ついに！ ラーメン赤猫2期が放送されるのですね☆ 新しいキャラクターたちも増え、より賑やかに！ でも穏やかに、かと思いきやサブちゃんの野生本能が剥き出しになったり…？ なかったり…？ と、ラーメン赤猫は毎日元気に営業中です♪ 皆さまの再来店を！ 心よりお待ちしております。
■釘宮理恵（ハナ）
大好きな作品ですので続編の制作が決まって本当に嬉しかったです！ 赤猫のみんなが繰り広げる数々のドラマに、収録中もほのぼの癒されていました。みなさまにものんびりまったりとこの世界観を楽しんでいただけたら何よりです。期待して待っていてくださいね！
■早見沙織（クリシュナ）
『ラーメン赤猫』2期が始まります！ あの平和でやさしい赤猫の世界がまた広がっていくこと、新たな物語をみなさまにお届けできることが本当に嬉しいです。アフレコ現場もいっそう賑やかで楽しくて、この空気が映像にも乗ってくれるのではないかなと思いながら収録しておりました。今期のクリシュナさんも、彼女らしさと意外なギャップを発揮しながら、頑張って虎打麺を作っております。お馴染みの赤猫メンバーはもちろん、新しく登場するキャラクターも魅力たっぷり、味わい深いメンバーばかりです。ぜひ、ご来店をお待ちしております！
■折原くるみ（社珠子）
『ラーメン赤猫』2期決定本当に嬉しく思います！ アンギャマン先生の連載を読み、日々心待ちにしていました。大切に生きる毎日を意識させてくれる作品。珠子役としてまた赤猫のみなさんと再会出来るのだと思うと放送が待ち遠しい限りです。そして何と言っても新キャラクターの登場が心から嬉しいですし、新しいタイプの風が吹いているのがとてもとても新鮮です。仲間の増えた赤猫の、愛おしさが溢れたシーンの数々に是非是非注目していただきたいです！2期もどうぞよろしくお願いいたします！
■畠中祐（ジュエル）
ジュエルをやらせていただくことになりました！ 畠中祐です!! 見た目や挙動はもうガッツリチャラチャラしてるように見えるかもしれませんが、中身は直向きで頑張り屋さんのジュエルくん！ 演じながら、彼の一生懸命さに、僕も背中を押される気持ちになりました。本当に彼を演じることができて、心から嬉しい気持ちです！！！！ ぜひ、新しいメンバーとして、ジュエルくんを、何卒何卒、よろしくお願いします！！！
■清水久敏（監督）
大変お待たせしました。現在、鋭意製作中です。ちょっとほっとして、ちょっとクスッとして、ちょっと明日が頑張れるような、そんな原作のいいところを、今回もまたうまく映像化できるよう、スタッフ一同頑張っております。放映までお待たせしますが、もう少々お待ちください。何卒よろしくお願いいたします。
■村越繁（脚本）
アニメ『ラーメン赤猫』の営業再開に携わらせて頂き、大変光栄に思っております。原作と前シリーズの味をしっかりと受け継ぎ、より魅力的な映像作品になるよう、心を込めて仕込みのお手伝いをさせて頂きました。新しい仲間を迎えてレベルアップする『ラーメン赤猫』が、きっとあなたの心を満たしてくれるはずです（ちょっとお腹は減るかもしれません）。皆様のご来店、心よりお待ちしております。
■千葉道徳（キャラクターデザイン・総作画監督）
2024年7月4日初回放送。あれから約2年ですか…。変わらぬ味を提供できればと思っておりますのでまた観てやってくださいませ。
■朴性厚（E＆H production代表）
『ラーメン赤猫 其の二』では、原作の魅力を大切にしながら、アニメならではの楽しさや温かさをより感じていただける作品づくりを目指しました。スタッフ全員、細部までこだわりを持って制作に取り組んでいます。再び赤猫の仲間たちに会える喜びとともに、皆さまにも笑顔になっていただけたら嬉しいです。ぜひ放送をお楽しみください。