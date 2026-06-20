Netflix週間視聴ランキング（映画）：ジェイソン・ステイサム、ニコラス・ケイジの主演作が1位・2位【6/8/26 - 6/14/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（6月8日〜6月14日）を発表。日本における映画ランキングは、デヴィッド・エアー監督とジェイソン・ステイサムがタッグを組んだリベンジアクション『ビーキーパー』（2024年）が1位となった。
【動画】『オフィスロマンス』予告編
弱者から金を騙し取る組織的詐欺集団に全財産を取られた恩人の復讐のため、養蜂家がかつて所属していた世界最強の秘密組織 “ビーキーパー”の力を借り、事件の黒幕へ迫っていく。共演はジョシュ・ハッチャーソン、ジェレミー・アイアンズほか。
2位は、ニコラス・ケイジ主演、怒涛のノンストップ・クライム・アクション『リタイアメントプラン 殺し屋の引退生活』（2023年）で、前週7位からランクアップ。ある出来事から犯罪組織に命を狙われることになったアシュリーと娘のサラ。アシュリーは、疎遠になっていた父マットに救いを求める。やがてアシュリーは父の隠された事実を知ることになる。そしてマットの隠居生活は思わぬ展開を見せる。
3位は、『ヴェノム：ザ・ラストダンス』（2024年）で、前週4位からのランクアップ。『マッドマックス 怒りのデス・ロード』のトム・ハーディを主演に、スパイダーマン最大の宿敵ヴェノムを単独主人公にしたシリーズの第3弾。ジャーナリストのエディと宇宙共生生物の寄生によって誕生したダークヒーロー、ヴェノムが壮絶な最後の死闘に臨む。
5位には、町田そのこの本屋大賞受賞作を杉咲花主演で映画化した『52ヘルツのクジラたち』（2024年）が初登場。虐待され、声を出せなくなった「ムシ」と呼ばれる少年と出会った貴瑚（杉咲）は、かつて自分も家族に虐待されてきたことから、少年を見過ごすことができず、一緒に暮らし始める。監督は成島出、共演は志尊淳、宮沢氷魚、小野花梨ほか。
7位には、スペイン製作のNetflix映画『謎の女』（2026年）が初登場。93の国・地域でTOP10入りし、スペイン、サウジアラビア、フィリピンで1位を獲得している。貨物コンテナの中で記憶を失った状態で発見された女性。この事件を担当する2人の刑事はその素性を特定し、彼女の命を狙う者の正体を突き止めるべく奔走する。
8位には、ジェニファー・ロペスとブレット・ゴールドスタイン主演のNetflix映画『オフィスロマンス』（2026年）がランクイン。99の国・地域でTOP10入りし、66の国・地域で1位を獲得している。
航空会社を率いる完璧主義のCEOと、野心あふれる新人弁護士の恋模様を描くラブコメディ。ジェニファー・ロペスがCEO役、ブレット・ゴールドスタインが新人弁護士役を務める。ゴールドスタインは脚本の共同執筆も担当した。
仕事一筋の2人は互いに惹かれ合いながらも、その感情を認めようとしない。しかし次第に距離を縮め、南国の島を舞台にした情熱的なロマンスへと発展。やがてその関係は思わぬ波乱を巻き起こしていく。
10位は、昨年公開された映画『逆火』が初登場。内田英治監督によるオリジナル作品で、北村有起哉が主演、連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK）でヒロインの幼なじみ役を演じた円井わんが共演している。
映画監督を夢見る助監督・野島（北村）の次の仕事は、貧困のヤングケアラーでありながら成功を収めたARISA（円井）の自伝小説の映画化だった。ところが、周辺で話を聞くうちに彼女に “ある疑惑”が浮かび上がる。この女は、悲劇のヒロインか、それとも犯罪者なのか？名声を気にする監督、大ごとにしたくないプロデューサーといった撮影を中断したくない面々が、真実を追及する野島に圧力をかけてくる。やがて疑惑の火は、家族をも巻き込み、野島の日常が崩れ始める…。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（6月8日〜6月14日）
1：ビーキーパー（TOP10入り週数：1）
2：リタイアメントプラン 殺し屋の引退生活（2）
3：ヴェノム：ザ・ラストダンス（2）
4：爆弾（11）
5：52ヘルツのクジラたち（1）
6：銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き（2）
7：謎の女（1）
8：オフィスロマンス（1）
9：劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折（3）
10：逆火（1）
【動画】『オフィスロマンス』予告編
弱者から金を騙し取る組織的詐欺集団に全財産を取られた恩人の復讐のため、養蜂家がかつて所属していた世界最強の秘密組織 “ビーキーパー”の力を借り、事件の黒幕へ迫っていく。共演はジョシュ・ハッチャーソン、ジェレミー・アイアンズほか。
3位は、『ヴェノム：ザ・ラストダンス』（2024年）で、前週4位からのランクアップ。『マッドマックス 怒りのデス・ロード』のトム・ハーディを主演に、スパイダーマン最大の宿敵ヴェノムを単独主人公にしたシリーズの第3弾。ジャーナリストのエディと宇宙共生生物の寄生によって誕生したダークヒーロー、ヴェノムが壮絶な最後の死闘に臨む。
5位には、町田そのこの本屋大賞受賞作を杉咲花主演で映画化した『52ヘルツのクジラたち』（2024年）が初登場。虐待され、声を出せなくなった「ムシ」と呼ばれる少年と出会った貴瑚（杉咲）は、かつて自分も家族に虐待されてきたことから、少年を見過ごすことができず、一緒に暮らし始める。監督は成島出、共演は志尊淳、宮沢氷魚、小野花梨ほか。
7位には、スペイン製作のNetflix映画『謎の女』（2026年）が初登場。93の国・地域でTOP10入りし、スペイン、サウジアラビア、フィリピンで1位を獲得している。貨物コンテナの中で記憶を失った状態で発見された女性。この事件を担当する2人の刑事はその素性を特定し、彼女の命を狙う者の正体を突き止めるべく奔走する。
8位には、ジェニファー・ロペスとブレット・ゴールドスタイン主演のNetflix映画『オフィスロマンス』（2026年）がランクイン。99の国・地域でTOP10入りし、66の国・地域で1位を獲得している。
航空会社を率いる完璧主義のCEOと、野心あふれる新人弁護士の恋模様を描くラブコメディ。ジェニファー・ロペスがCEO役、ブレット・ゴールドスタインが新人弁護士役を務める。ゴールドスタインは脚本の共同執筆も担当した。
仕事一筋の2人は互いに惹かれ合いながらも、その感情を認めようとしない。しかし次第に距離を縮め、南国の島を舞台にした情熱的なロマンスへと発展。やがてその関係は思わぬ波乱を巻き起こしていく。
10位は、昨年公開された映画『逆火』が初登場。内田英治監督によるオリジナル作品で、北村有起哉が主演、連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK）でヒロインの幼なじみ役を演じた円井わんが共演している。
映画監督を夢見る助監督・野島（北村）の次の仕事は、貧困のヤングケアラーでありながら成功を収めたARISA（円井）の自伝小説の映画化だった。ところが、周辺で話を聞くうちに彼女に “ある疑惑”が浮かび上がる。この女は、悲劇のヒロインか、それとも犯罪者なのか？名声を気にする監督、大ごとにしたくないプロデューサーといった撮影を中断したくない面々が、真実を追及する野島に圧力をかけてくる。やがて疑惑の火は、家族をも巻き込み、野島の日常が崩れ始める…。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（6月8日〜6月14日）
1：ビーキーパー（TOP10入り週数：1）
2：リタイアメントプラン 殺し屋の引退生活（2）
3：ヴェノム：ザ・ラストダンス（2）
4：爆弾（11）
5：52ヘルツのクジラたち（1）
6：銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き（2）
7：謎の女（1）
8：オフィスロマンス（1）
9：劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折（3）
10：逆火（1）