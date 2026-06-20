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アンカーは、スタンド型ワイヤレス充電器「Anker PowerWave 10 Stand」を22％オフの1,950円（税込）で販売しています。

Anker PowerWave 10 Stand ワイヤレス充電器 Qi認証 iPhone 16シリーズ / 15シリーズ / 14シリーズ Galaxy 各種対応 最大10W出力 (ブラック) Anker \1,950 （2026/06/18 15:07時点 | Amazon調べ） Amazon ＼楽天ポイント4倍セール！／ 楽天市場 楽天市場 ポチップ ポチップ

縦置き・横置きどちらもOK！ ケースをつけたままでも充電できる手軽さが魅力

Anker PowerWave 10 Standは、Qi認証を取得し、iPhoneからAndroidまで幅広い機器に対応するスタンド型のワイヤレス充電器です。ケーブルを抜き差しする手間がなく、充電器の上にスマートフォンをポンと置くだけで即座に充電が始まります。

内部には2つの充電用コイルが内蔵されており、スマートフォンの縦置き・横置き両方に対応しているのが大きな特徴です。動画を楽しみたい時は横置き、FaceIDでの顔認証やメッセージの通知を確認しながら作業したい時は縦置きと、シーンに合わせて自由に使い分けられます。

また、5mm以下の厚みであれば、ほとんどのスマホケースを装着したままでも充電が可能です（※金属製や磁気を帯びたケース、クレジットカードなどは取り外す必要あり）。

デスク周りの配線をスッキリさせたい方や、充電中のスマホ操作を快適にしたい方にぴったりの一台。お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてください！

ワイヤレス充電器を買うなら今がチャンス！

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