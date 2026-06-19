井之脇海、上田誠監督と発想が一緒 ワンポイントのイエローの場所が丸かぶり
俳優の伊藤万理華、井之脇海、上田誠監督（ヨーロッパ企画）が19日、都内で行われた映画『君は映画』の公開初日舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】お揃い！イエローの靴下を披露する上田誠監督
本作は、下北沢の実在の映画館を舞台に、“自分たちの出来事が映画としてスクリーンに映し出される”という奇妙な構造を軸に展開する“下北沢ギミックコメディ”。劇作家のマドカとバンドマンのカズマ、それぞれの人生が“映画”として交錯し、やがて現実にも影響を及ぼしていくという、独創的な設定が特徴となっている。
物語の舞台は、下北沢にある実在のビル「シェルボ下北沢」。その2階に入る映画館・トリウッドが物語の中心。下北沢で劇作家をしているマドカは映画を観に行く。三軒茶屋でバンドをしているカズマも映画を観に行く。すると、お互いの出来事が『下北沢エスケープ』『三軒茶屋エスケープ』という名の映画としてスクリーンに映し出されるという、ありえない“構造”が生まれてしまう。さらに映画館の両隣にある「グッドヘブンズ」と「三日月ロック」ではのっぴきならぬ問題が発生。マドカとカズマは、この“構造”を利用しながら解決に奔走する。
ヨーロッパ企画と東京・下北沢にある映画館・トリウッドがタッグを組んだ映画『ドロステのはてで僕ら』『リバー、流れないでよ』に続くタッグとなった本作。ドレスコードはトリウッドの座席カラーである黄色で、主演の一角である伊藤や藤谷理子、金丸慎太郎は黄色をコーディネートに取り入れた、
ただ、伊藤と共にW主演を務める井之脇はダークカラーでまとめられていた。伊藤は「どこに黄色が？やる気ありますか？」とちゃちゃ入れし、井之脇は「30歳なったので大人な感じでさらっと行こうと思いまして。ここに」とズボンの裾をたくしあげると靴下が黄色というサプライズだった。会場には歓声が上がったが、1人だけバツが悪そうだったのが上田監督だった。井之脇と同じくダークカラーだけだった上田監督も静かにズボンの裾を上げると黄色いカラーの靴下で再び会場には笑いが。伊藤は「なんで隠すの」と笑っていた。
【全身ショット】お揃い！イエローの靴下を披露する上田誠監督
本作は、下北沢の実在の映画館を舞台に、“自分たちの出来事が映画としてスクリーンに映し出される”という奇妙な構造を軸に展開する“下北沢ギミックコメディ”。劇作家のマドカとバンドマンのカズマ、それぞれの人生が“映画”として交錯し、やがて現実にも影響を及ぼしていくという、独創的な設定が特徴となっている。
ヨーロッパ企画と東京・下北沢にある映画館・トリウッドがタッグを組んだ映画『ドロステのはてで僕ら』『リバー、流れないでよ』に続くタッグとなった本作。ドレスコードはトリウッドの座席カラーである黄色で、主演の一角である伊藤や藤谷理子、金丸慎太郎は黄色をコーディネートに取り入れた、
ただ、伊藤と共にW主演を務める井之脇はダークカラーでまとめられていた。伊藤は「どこに黄色が？やる気ありますか？」とちゃちゃ入れし、井之脇は「30歳なったので大人な感じでさらっと行こうと思いまして。ここに」とズボンの裾をたくしあげると靴下が黄色というサプライズだった。会場には歓声が上がったが、1人だけバツが悪そうだったのが上田監督だった。井之脇と同じくダークカラーだけだった上田監督も静かにズボンの裾を上げると黄色いカラーの靴下で再び会場には笑いが。伊藤は「なんで隠すの」と笑っていた。