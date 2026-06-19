TK from 凛として時雨が、現地時間6月7日のメキシコシティ・Foro Puebla公演をもって、自身初の北米ツアー＜TK from Ling tosite sigure TOUR 2026 NORTH AMERICA＞を完走した。

本ツアーは、5月26日のサンフランシスコ・The Fillmore公演を皮切りに、ロサンゼルス、トロント、ニューヨーク、ダラス、メキシコシティの北米6都市を巡ったものだ。

6月2日に行われたニューヨーク・Irving Plaza公演では、ニューヨークを舞台とする映画『スパイダーマン：スパイダーバース』のために書き下ろされ、現地でレコーディングも行われた「P.S. RED I」を披露。楽曲が生まれた街でその音が鳴り響く、特別な一夜となった。

ライブ中には、客席から自然発生した大合唱が会場を大きく包み込み、国境を越えて愛され続けるTKの楽曲の存在感を改めて印象づけた。サンフランシスコ、ロサンゼルス、トロント、ニューヨーク、そしてメキシコシティでの公演がソールドアウトとなり、TK初の北米単独ツアーに集まった約8000人のオーディエンスを魅了し、大きな反響を呼んだ。

TKのワールドツアーは今後も続き、7月4日に台北・Zepp New Taipei、7月12日にソウル・YES24 WANDERLOCH HALLでのアジア公演を予定している。

また、2026年はTK from 凛として時雨の活動15周年を迎えるアニバーサリーイヤーだ。特設サイトの公開やリクエストBEST企画など、さまざまなコンテンツが展開されているほか、2026年12月27日の日本武道館公演をファイナルとする全国ツアーの開催も決定している。

■＜TK from Ling tosite sigure NORTH AMERICA TOUR 2026＞

5月26日(火) The Fillmore, San Francisco

5月29日(金) The Belasco, Los Angeles

5月31日(日) Danforth Music Hall, Toronto

6月02日(火) Irving Plaza, New York

6月04日(木) House of Blues Dallas, Dallas

6月06日(土) Foro Puebla, Mexico City

6月07日(日) Foro Puebla, Mexico City ※追加公演

■＜TK from Ling tosite sigure TOUR 2026 ASIA＞

7月04日(土) 台湾 Taipei・Zepp New Taipei

Doors 17:00 / Show 18:00

On-sale Date: 5/10 12:00 ※SOLD OUT

https://ticketplus.com.tw/activity/721ad470d2693a922d4975b3003c1cda 7月12日(日) 韓国 Seoul・YES24 WANDERLOCH HALL

Doors 17:30 / Show 18:00

On-sale Date: 5/4 20:00 ※SOLD OUT

https://to.livet.one/TK2026

■＜TK from 凛として時雨 TOUR 2026 生癖 -seiheki-＞

11月07日 (土) 北海道・小樽 GOLDSTONE

11月12日 (木) 東京・恵比寿 LIQUIDROOM

11月20日 (金) 宮城・仙台 darwin

11月27日 (金) 福岡・LOGOS

11月29日 (日) 大阪・なんば Hatch

12月05日 (土) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL

12月06日 (日) 広島・CLUB QUATTRO ■＜15th Anniversary FINAL＞

12月27日(日) 東京・日本武道館

open17:00 / start18:00

▼チケット

指定席 ￥8,800(税込)

指定席(高校生以下学割 ￥4,900(税込)

■『デジタルベスト盤The Best of Portraits [Thrill / Still] - 15th Anniversary Collection』

2026年7月23日(木)配信開始

▼投票フォーム

◯15th Anniversary Collection (Thrill)

https://www.sonymusic.co.jp/event/105591

◯15th Anniversary Collection (Still)

https://www.sonymusic.co.jp/event/105509