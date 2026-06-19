【SUZURIの100Tee byGMOペパボ】 6月19日より開催

GMOペパボは、オリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI byGMOペパボ」において、新作Tシャツ特別企画「SUZURIの100Tee byGMOペパボ」を本日6月19日より開催している。

今回の特別企画では、100組を超えるクリエイターが「夏」をテーマに制作した新作Tシャツを一斉に公開。猫イラストレーターのmofusand氏、ゲーム実況者のドコムスさん、“ネックビ”でお馴染みの漫画家・川尻こだま氏など、多岐にわたるジャンルのTシャツがラインナップされている。

各Tシャツは「SUZURI byGMOペパボ」にてオンライン購入可能。また、東京と福岡ではポップアップイベント「SUZURIの100Tee展 byGMOペパボ」を開催し、東京会場では現地販売も実施する。

□「SUZURIの100Tee byGMOペパボ」のページ

mofusand氏「漂流サメにゃん」

ドコムスさん「サマードコうさ」

川尻こだま氏「ネックビ-vacation-」

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