mofusand氏の新作Tシャツ「漂流サメにゃん」も！ GMOペパボ「SUZURIの100Tee」を開催100組を超えるクリエイターのTシャツを購入できる
【SUZURIの100Tee byGMOペパボ】 6月19日より開催
(C) 2026 GMO Pepabo, Inc. All Rights Reserved.
GMOペパボは、オリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI byGMOペパボ」において、新作Tシャツ特別企画「SUZURIの100Tee byGMOペパボ」を本日6月19日より開催している。
今回の特別企画では、100組を超えるクリエイターが「夏」をテーマに制作した新作Tシャツを一斉に公開。猫イラストレーターのmofusand氏、ゲーム実況者のドコムスさん、“ネックビ”でお馴染みの漫画家・川尻こだま氏など、多岐にわたるジャンルのTシャツがラインナップされている。
各Tシャツは「SUZURI byGMOペパボ」にてオンライン購入可能。また、東京と福岡ではポップアップイベント「SUZURIの100Tee展 byGMOペパボ」を開催し、東京会場では現地販売も実施する。
□「SUZURIの100Tee byGMOペパボ」のページ
mofusand氏「漂流サメにゃん」
ドコムスさん「サマードコうさ」
川尻こだま氏「ネックビ-vacation-」
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