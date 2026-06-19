楽音がKiiiKiii・LEESOLとコラボ！SNSでバズリ中の「mosi mosi?」のリミックス音源をリリース

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楽音（ささね）が、6月26日に「mosi mosi? LEESOL （KiiiKiii） Remix」をデジタルリリースする。

■“電話ポーズ”と“倍速全身ダンス”がTikTokを中心に大流行

「mosi mosi? LEESOL （KiiiKiii） Remix」は、「404（New Era）」がグローバルバイラルヒットを遂げている5人組ガールズグループKiiiKiiiのメンバー、LEESOL（イソル）とのコラボREMIX楽曲。

SNSで公開されたティザームービーには、着信中のガラケーに「CALL FROM LEESOL（KiiiKiii）」の文字が映し出されている。6月19日より、サブスク予約（Pre-add/Pre-Save）がスタートした。

2020年よりモデルとして活動し、大手グローバル企業 CM出演でも注目を集めていた18歳のアーティスト/モデル/インフルエンサー・楽音。

2025年3月よりTikTokにてカバー投稿を開始すると、その「アニメから出てきたような」ビジュアルと歌声が、東南アジア・アメリカ・韓国・日本など世界中で爆発的な話題を呼び、開設わずか1年強でフォロワー80万人を突破。

4月22日に「mosi mosi」が配信リリースされると、サビの「もしもーし、聞こえてる？」というフレーズに合わせた“電話ポーズ”と“倍速全身ダンス”がTikTokを中心に大流行。

2000年代の「渋谷系」や「国産ゲーム音楽」を彷彿とさせる懐かしい質感に、海外からの人気も獲得。日本のみならず韓国のTikTokチャートでも同時に1位を記録し、SHAZAMチャートやSpotifyバイラルチャートでも日韓両国で首位に輝いた。

現在、全世界でのUGC（ユーザー生成コンテンツ）は280万件、累計再生回数は30億回を突破。地元・横須賀で撮影されたMVも250万回再生を超え、韓国での初パフォーマンスの様子を収録したSeoul Visualizerも話題を呼ぶなど快進撃を続けている。

その波を受けて、2026年6月10日公開（集計期間：6月1日～6月7日）のbillboard JAPAN “JAPAN Heatseekers Songs”では、「mosi mosi?」が首位を獲得している。

■リリース情報

2026.06.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「mosi mosi? LEESOL（KiiiKiii）Remix」

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