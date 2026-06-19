　19日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比340円高の7万1960円と急伸。日経平均株価の現物終値7万1250.06円に対しては709.94円高。出来高は2083枚となっている。

　TOPIX先物期近は4085ポイントと前日比16.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は40.04ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 71960　　　　　+340　　　　2083
日経225mini 　　　　　　 71955　　　　　+335　　　 31632
TOPIX先物 　　　　　　　　4085　　　　 +16.5　　　　2445
JPX日経400先物　　　　　 37055　　　　　+200　　　　　62
グロース指数先物　　　　　 687　　　　　　+3　　　　　91
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース