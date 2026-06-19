日経225先物：19日19時＝340円高、7万1960円
19日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比340円高の7万1960円と急伸。日経平均株価の現物終値7万1250.06円に対しては709.94円高。出来高は2083枚となっている。
TOPIX先物期近は4085ポイントと前日比16.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は40.04ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71960 +340 2083
日経225mini 71955 +335 31632
TOPIX先物 4085 +16.5 2445
JPX日経400先物 37055 +200 62
グロース指数先物 687 +3 91
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4085ポイントと前日比16.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は40.04ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71960 +340 2083
日経225mini 71955 +335 31632
TOPIX先物 4085 +16.5 2445
JPX日経400先物 37055 +200 62
グロース指数先物 687 +3 91
東証REIT指数先物 売買不成立
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