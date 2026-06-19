　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月19日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　9397(　　9363)
　　　　　 　 　12月限　　　　　87(　　　87)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　8224(　　8224)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　5187(　　5187)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　38(　　　38)
　　　　　 　 　 9月限　　　194646(　194646)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　6042(　　5880)
　　　　　 　 　12月限　　　　　87(　　　87)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5695(　　5695)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　3875(　　3875)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 190(　　 190)
　　　　　 　 　 9月限　　　 95615(　 95615)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　71(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 259(　　 235)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　32(　　　32)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 716(　　 716)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1096(　　 421)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1992(　　1986)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　19(　　　19)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3512(　　3508)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 797(　　 794)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1221(　　1221)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 102(　　 102)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4366(　　4366)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 204(　　 204)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1205(　　1205)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2230(　　2230)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4943(　　4943)
　　　　　 　 　12月限　　　　　30(　　　30)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7583(　　7583)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　2385(　　2385)
　　　　　 　 　 9月限　　　 73270(　 73270)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 128(　　 128)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 447(　　 447)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 141(　　　81)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 722(　　 722)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 231(　　 231)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　46(　　　46)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　52(　　　52)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　15(　　　15)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 641(　　 641)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース