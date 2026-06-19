外国証券 先物取引高情報まとめ（6月19日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月19日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9397( 9363)
12月限 87( 87)
TOPIX先物 9月限 8224( 8224)
日経225ミニ 7月限 5187( 5187)
8月限 38( 38)
9月限 194646( 194646)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6042( 5880)
12月限 87( 87)
TOPIX先物 9月限 5695( 5695)
日経225ミニ 7月限 3875( 3875)
8月限 190( 190)
9月限 95615( 95615)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 71( 0)
TOPIX先物 9月限 259( 235)
日経225ミニ 7月限 32( 32)
9月限 716( 716)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1096( 421)
TOPIX先物 9月限 1992( 1986)
日経225ミニ 7月限 19( 19)
8月限 2( 2)
9月限 3512( 3508)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 797( 794)
12月限 5( 5)
TOPIX先物 9月限 1221( 1221)
日経225ミニ 7月限 102( 102)
8月限 13( 13)
9月限 4366( 4366)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 204( 204)
TOPIX先物 9月限 1205( 1205)
日経225ミニ 9月限 2230( 2230)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4943( 4943)
12月限 30( 30)
TOPIX先物 9月限 7583( 7583)
日経225ミニ 7月限 2385( 2385)
9月限 73270( 73270)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 128( 128)
TOPIX先物 9月限 447( 447)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 141( 81)
TOPIX先物 9月限 722( 722)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 231( 231)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 46( 46)
日経225ミニ 7月限 52( 52)
8月限 15( 15)
9月限 641( 641)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9397( 9363)
12月限 87( 87)
TOPIX先物 9月限 8224( 8224)
日経225ミニ 7月限 5187( 5187)
8月限 38( 38)
9月限 194646( 194646)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6042( 5880)
12月限 87( 87)
TOPIX先物 9月限 5695( 5695)
日経225ミニ 7月限 3875( 3875)
8月限 190( 190)
9月限 95615( 95615)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 71( 0)
TOPIX先物 9月限 259( 235)
日経225ミニ 7月限 32( 32)
9月限 716( 716)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1096( 421)
TOPIX先物 9月限 1992( 1986)
日経225ミニ 7月限 19( 19)
8月限 2( 2)
9月限 3512( 3508)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 797( 794)
12月限 5( 5)
TOPIX先物 9月限 1221( 1221)
日経225ミニ 7月限 102( 102)
8月限 13( 13)
9月限 4366( 4366)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 204( 204)
TOPIX先物 9月限 1205( 1205)
日経225ミニ 9月限 2230( 2230)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4943( 4943)
12月限 30( 30)
TOPIX先物 9月限 7583( 7583)
日経225ミニ 7月限 2385( 2385)
9月限 73270( 73270)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 128( 128)
TOPIX先物 9月限 447( 447)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 141( 81)
TOPIX先物 9月限 722( 722)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 231( 231)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 46( 46)
日経225ミニ 7月限 52( 52)
8月限 15( 15)
9月限 641( 641)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース