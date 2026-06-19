　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。

◯7万500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 9(　　 9)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 5(　　 5)

◯7万625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)

◯7万875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)

◯7万1000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　84(　　84)
ビーオブエー証券　　　　　　　　30(　　30)
JPモルガン証券　　　　　　　　　22(　　22)
楽天証券　　　　　　　　　　　　54(　　22)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)

◯7万1125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)

◯7万1250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯7万1375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)

◯7万1500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　13(　　13)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 0)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース