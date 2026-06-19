比嘉愛未主演 7月8日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ（毎週水曜よる10時放送）「ファーストクライ 母子救命救急班」。

本作の舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する。主題歌は、JUJUの新曲「夏蝉」に決定！

JUJUが日本テレビ系ドラマの主題歌を担当するのは、2021年放送の「恋です！〜ヤンキー君と白杖ガール〜」以来5年ぶり。どこか和の情緒を感じさせる旋律と、現代的で美しくエモーショナルなサウンドが重なったミドルバラード「夏蝉」は、水野良樹（いきものがかり・HIROBA）が書き下ろし、編曲をKOHDが担当。愛することの喜びと痛みを、夏の光の中ににじむ切なさと確かなぬくもりとして、JUJUの歌声が胸に残していく一曲が完成した。JUJUと水野はこれまでメディアやライブ等で幾度となく共演してきたが、楽曲でタッグを組むことは今回が初となる。「夏蝉」は「ファーストクライ 母子救命救急班」初回放送当日の7月8日（水）に先行配信、CDは9月2日（水）にリリースされる。

主題歌と共に、ドラマの本編映像も解禁！映像は、TVer番組ページ、日テレドラマ公式YouTubeチャンネル、ドラマ公式SNS等で視聴が可能。

URL：https://youtu.be/jzdVOetxCSM

＜JUJU コメント＞

大人になればなるほど命の儚さを感じずにはいられなくなるし、それと同時に命の尊さを思い知らされるなぁと思ってはため息をついていた時に、この主題歌のお話をいただきました。いきものがかりの水野くんに「ファーストクライ」のこと、私が常々思い憂いていることを伝えたらどんな世界に連れて行ってくれるだろうか...と曲をお願いしたのですが、出来上がった「夏蝉」には、愛する時、愛される時、そのどちら側にも必ずあるやるせなさや切なさやもどかしさ、愛にまつわるすべての想いがちりばめられていました。歌という形で「ファーストクライ」に携わることができて本当に嬉しいです。そして心を込めて歌わせていただいた「夏蝉」が、ご覧になるみなさんそれぞれの、たくさんの想いに寄り添うことができますよう心から願っております。

＜水野良樹（いきものがかり・HIROBA） コメント＞

「いつか自分が書いたメロディをJUJUさんの歌声で奏でてもらえる日が来たらな」そんなふうに思っていたことをこのタイミングで伝えても、JUJUさんには「嘘でしょー」と笑われて絶対に信じてもらえないと思うんですが、本当に思ってました。ステージで一緒に歌わせてもらう機会はたくさんあったのに、魅力香り立つJUJUというシンガーを前にして「曲を書かせてもらいたい」と伝えることは、ほぼ愛の告白をするようなものだったのです。

さざめく夏の蝉の声が残す余韻には、必ず哀しみが残ります。目には見えないし、もしかしたら聴くことも叶わない、命の残り香のようなその哀しみを、でもJUJUというひとの歌声は感じさせてくれるのだと思います。作品をご一緒できて光栄でした。ぜひ多くの方に聴いていただけますように。

水野良樹（いきものがかり、HIROBA）

＜主演・比嘉愛未 コメント＞

命の最前線を舞台にしている作品の主題歌が、どのような曲になるのか楽しみにしていました。曲を聞いて、JUJUさんの歌声の優しさと共に、赤ちゃんの産声が聞こえる、その一番大事な瞬間の映像が浮かび上がり、とても感動しました。

水野良樹さんが書かれた歌詞とJUJUさんの世界が融合していて、メロディも口ずさみやすく、子どもの頃を思い出すような懐かしさと切なさを感じました。

「命はずっと続くわけではない。だから大切なんだ、命を守らなければ」という決意がしっかりと描かれていて、作品のテーマと曲がぴったり合致していて、「『ファーストクライ』は素晴らしい作品になるな」という確信と共に、私も背中を押してもらえました。

ドラマ本編のどのタイミングでこの曲がかかるのかも楽しみです。

＜日本テレビプロデューサー 森有紗 コメント＞

JUJUさんの艶やかな美声と、水野良樹さんが紡ぐノスタルジックなメロディが重なり合った「夏蝉」。初めて聴いた瞬間、母親の胎内で赤ちゃんが優しく包み込まれているような情景が脳裏に浮かび、思わず涙が溢れそうになりました。

本作は母子の命を守るチームの奮闘を描くと共に、主人公・光井の“出生の秘密”も物語の大きな鍵となります。いつも飄々と明るい光井が密かに抱える心の痛みにも、この楽曲はそっと優しく寄り添ってくれています。

綺麗事だけでは割り切れない世の中ですが、それでも、命の誕生は等しく尊い奇跡です。そんな奇跡のような瞬間に寄り添う愛に溢れた楽曲を、ぜひドラマと共にお楽しみに！

＜イントロダクション＞

その産声（ファーストクライ）が響くまで、私たちは諦めない。

少子化、医師不足、地方で相次ぐ産科の閉院――。

令和の今、母子の命を守る“お産の現場”がかつてない危機にさらされている。

ハイリスク妊婦の分娩を担う周産期母子医療センターでさえ、緊急搬送の受け入れに限界があるという現実。

そんな中、都内の一等地にそびえる日本屈指のセレブ病院で、院長の特命により、“あるチーム”が秘密裏に結成される。

――その名は、母子救命救急班。

彼らの使命は、行き場を失ったワケあり妊婦たちを無償で救うこと。

チームの要となるのは、卓越したスキルを持つ産婦人科医・光井明希。

彼女は片耳に難聴を抱えながらも、誰よりも赤ちゃんの産声を聞くことに執着する、叩き上げのスペシャリスト。

果たして、光井率いるチームは、零れ落ちようとする命を救う“最後の砦”となれるのか……!?

華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守り抜く母子救命救急班の奮闘を描く、メディカル・エンターテインメント！

＜番組概要＞

脚本：浜田秀哉

音楽：菅野祐悟

演出：大谷太郎 上田迅（ザ・ワークス）

チーフプロデューサー：松本京子

シニアプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：森有紗

山田勇人 遠藤光貴 大垣一穂（ザ・ワークス）

主題歌：JUJU「夏蝉」（ソニー・ミュージックレーベルズ）

制作協力： ザ・ワークス

製作著作： 日本テレビ

ホームページ：https://www.ntv.co.jp/firstcry/

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推奨ハッシュタグ：#ファーストクライ

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