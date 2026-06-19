PTSD公表の渡邊渚、水着姿を披露 ファンから多数の「いいね！」
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が19日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
先日から、タイでの過去ショットを披露している渡邊。今回は「寒くて眺めているだけだったけど、水着はsea dressのもの。普通にトップスとしても着られて、便利でした！」と、プールでの水着ショットを披露。ファンからは多数の「いいね！」が寄せられた。
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表。
昨年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
引用：「渡邊渚」Instagram（@watanabenagisa_）
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
先日から、タイでの過去ショットを披露している渡邊。今回は「寒くて眺めているだけだったけど、水着はsea dressのもの。普通にトップスとしても着られて、便利でした！」と、プールでの水着ショットを披露。ファンからは多数の「いいね！」が寄せられた。
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表。
昨年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
引用：「渡邊渚」Instagram（@watanabenagisa_）