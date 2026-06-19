神田うの、軽いノリでマンション購入「じゃあ買おうかなって」 自宅は5億円の豪邸
世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな人生と、そこに隠されている“秘密”を紐解く新作オリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』（ABEMA）が20日、スタートする。初回放送に先駆けてMC陣らがそれぞれの“セレブる話”を披露し合う特別事前番組が現在ABEMAにて無料配信中だ。
【写真】神田うの46歳、10年ぶりグラビアでランジェリー姿を披露
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？
セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野さんは本番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
第1話に先駆けて、現在「ABEMA」にて無料配信中の事前特別番組では、MC陣とスタジオゲストとして登場する神田うのがそれぞれの“セレブる話”を披露した。
“セレブの代表格”である神田は「なんか投資で、全然投資になってないんだけど一応買ってます。『買わないですか？』って言われて、なんか、じゃあ買おうかなって」と、驚くほど軽いフットワークでマンションを購入し続けている実態を激白。これには松井も「ええ！」と驚き、河野が思わず「おいくら、おいくらですか？」と食い気味に質問を投げかけると、神田は淡々とした口調で「まず、私29歳の時に、おうちを建てたのね。で、それが、5億円でした」と告白。これには指原莉乃が驚きのあまり両手で口を覆い、満島真之介も「ええ！？」と目を丸くする様子を見せました。さらに、指原から「同い年じゃない？29歳」と振られた28歳の河野が「頭を振りながら、全然間に合いそうにないです」と苦笑いすると、スタジオは大爆笑に包まれていた。
『CELEB SECRET』はABEMAにて20日21時スタート。特別事前番組は無料配信中。
【写真】神田うの46歳、10年ぶりグラビアでランジェリー姿を披露
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？
第1話に先駆けて、現在「ABEMA」にて無料配信中の事前特別番組では、MC陣とスタジオゲストとして登場する神田うのがそれぞれの“セレブる話”を披露した。
“セレブの代表格”である神田は「なんか投資で、全然投資になってないんだけど一応買ってます。『買わないですか？』って言われて、なんか、じゃあ買おうかなって」と、驚くほど軽いフットワークでマンションを購入し続けている実態を激白。これには松井も「ええ！」と驚き、河野が思わず「おいくら、おいくらですか？」と食い気味に質問を投げかけると、神田は淡々とした口調で「まず、私29歳の時に、おうちを建てたのね。で、それが、5億円でした」と告白。これには指原莉乃が驚きのあまり両手で口を覆い、満島真之介も「ええ！？」と目を丸くする様子を見せました。さらに、指原から「同い年じゃない？29歳」と振られた28歳の河野が「頭を振りながら、全然間に合いそうにないです」と苦笑いすると、スタジオは大爆笑に包まれていた。
『CELEB SECRET』はABEMAにて20日21時スタート。特別事前番組は無料配信中。