吉高由里子、“橋の下で拾った子”を信じ…祖母から叱られる「バカタレ！」
俳優・吉高由里子（37）が19日、都内で行われた映画『黒牢城』初日舞台あいさつに登壇した。作品にちなみ“言葉で斬られた”エピソードとして幼少期の思い出を振り返った。
【写真】噛みまくりの宮舘涼太に爆笑する吉高由里子
今作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞などの受賞歴を持つ米澤穂信氏のミステリーを映画化。黒沢清監督にとってキャリア初の時代劇として、密室と化した“黒牢城”を舞台に、城主・荒木村重（本木）とその妻・千代保（吉高）、地下牢に囚われた天才軍師・黒田官兵衛（菅田）らを取り巻く、さまざまな登場人物たちの思惑が飛び交う緊迫の戦国系心理ミステリー超大作。
吉高は「千代保の『進めば極楽、引けば地獄』というセリフがその時代の選択のなさ、鼓舞の仕方というか、死が近いんだなということがこの映画にまつわることしては、すごく好き」と劇中のセリフを紹介。
さらに「プライベートでいうと昔おばあちゃんに『あんたは橋の下で拾ってきた』って言われて。いじめたろって思ったらしいんですけど、”げぇ！”と思ってみんなに言いふらしちゃって。“拾われたらしいよ！”って。ばあちゃんが商店街からその話を聞いたらしくて、違う違うと。衝撃的な今でも忘れられない言葉です」と苦笑。その後祖母からは「『バカタレ、言いふらすな！』みたいな（笑）」と叱責されたことも懐かしんでいた。
本木雅弘（60）、菅田将暉（33）、吉高由里子（37）、青木崇高（46）、宮舘涼太（Snow Man／33）、柄本佑（39）、オダギリジョー（50）、黒沢清監督（70）が登壇した。
【写真】噛みまくりの宮舘涼太に爆笑する吉高由里子
今作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞などの受賞歴を持つ米澤穂信氏のミステリーを映画化。黒沢清監督にとってキャリア初の時代劇として、密室と化した“黒牢城”を舞台に、城主・荒木村重（本木）とその妻・千代保（吉高）、地下牢に囚われた天才軍師・黒田官兵衛（菅田）らを取り巻く、さまざまな登場人物たちの思惑が飛び交う緊迫の戦国系心理ミステリー超大作。
さらに「プライベートでいうと昔おばあちゃんに『あんたは橋の下で拾ってきた』って言われて。いじめたろって思ったらしいんですけど、”げぇ！”と思ってみんなに言いふらしちゃって。“拾われたらしいよ！”って。ばあちゃんが商店街からその話を聞いたらしくて、違う違うと。衝撃的な今でも忘れられない言葉です」と苦笑。その後祖母からは「『バカタレ、言いふらすな！』みたいな（笑）」と叱責されたことも懐かしんでいた。
本木雅弘（60）、菅田将暉（33）、吉高由里子（37）、青木崇高（46）、宮舘涼太（Snow Man／33）、柄本佑（39）、オダギリジョー（50）、黒沢清監督（70）が登壇した。