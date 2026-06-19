メインシナリオ・・・やや買い優勢、前日の高値の161.81が最初の関門。昨日、年初来高値の160.80を上抜き、上値追いの展開となっている。前日の高値161.81が最初の関門。高値更新となれば、2024年7月3日の高値161.95や節目の162.00を試そう。162円台に乗せると、特に目立った抵抗線が見当たらないことから、節目の162.50や163.00を意識した展開になる。



サブシナリオ・・・一方、売りが先行すれば、161円前後が支持になる。160円台に下落すると、10日線がある160.54や21日線がある160.04を目指そう。21日線も割り込むようなら、11日の安値159.58や3日の安値159.37を試すとみる。



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