豪ドルは対ドルで、ドル全面高を受けて午後に0.6989ドルまで＝オセアニア為替概況



ドル高が優勢な展開となり、豪ドルは対ドルで朝の0.7020ドル前後から午後に0.6989ドルを付けた。米国の利上げ期待が高まっていることがドル買いにつながっていることに加え、バンス米副大統領がスイスに向かわず、今日から予定されていた米国とイランの協議が中止となったことが有事のドル買いを誘った。NZドルも対ドルで朝の0.5770ドル台から0.5723ドルを付けている。



ロンドン勢が入ると、この後の米国市場休場などを受けて、ポジション調整の動きが入り、ドル買いが一服している。



豪ドル円は対ドルでの豪ドル売りに加え、ドル高局面でのドル円の上昇の勢いがユーロドルやポンドドルに比べて鈍いことや、中東情勢を受けたリスク警戒の円買いが出ていたことなどから上値が重く、朝の113.11円から112.81円を付けた。NZドル円も朝の93.18円から92.39円を付けている。



豪州

06/16 13:30 中銀政策金利 （6月） 結果 4.35% 予想 4.35% 前回 4.35%

NZ

06/17 07:45 経常収支 （2026年 第1四半期） 結果 -10.08億NZドル 予想 -9.67億NZドル 前回 -59.84億NZドル

06/18 07:45 実質ＧＤＰ （2026年 第1四半期） 結果 0.8% 予想 0.8% 前回 0.2% （前期比）

06/18 07:45 実質ＧＤＰ （2026年 第1四半期） 結果 1.5% 予想 1.0% 前回 1.3% （前年比）

06/19 07:45 貿易収支 （5月） 結果 8.0億NZドル 前回 19.2億NZドル

外部サイト