北中米ワールドカップ

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、グループB第2節のカナダ―カタールがBCプレイス・バンクーバーで行われ、後半にカナダのMFコネ選手がカタールMFマティボとの接触で負傷。大怪我を負ったとみられ、会場は騒然となった。怪我を負わせる形となったMFマティボは試合後、カナダのロッカールームを訪れ、謝罪したという。

後半6分、カタールMFマティボが、カナダMFコネへタックルした場面。ピッチに転倒し、うずくまったコネの脚はあらぬ方向へ曲がっているように映った。両チーム選手やスタッフが集まり、会場は異様なムードに。反則を犯したマティボは頭を抱え、危険プレーで退場処分になった。カナダの選手たちは円陣を組み、涙する選手も。その後、担架で運ばれたコネは上半身だけ起こして観客に手を振った。

試合はこれで2人目の退場者となったカタールが防戦一方となり、0-6で敗戦。ただ、試合後は両監督が一触即発のムードとなるなど、遺恨を残す形となった。試合後の会見でカナダのジェシー・マーシュ監督は「はっきりさせておこう。当該選手はロッカールームに来て、イスマエルに謝罪した」と説明。「だから、意図的に酷いタックルをしたとは思えないし、彼を責めることはない」と故意にしたことではないと理解を示した。

一方で「だが、選手の足を骨折させる明らかなファウルがあったにもかかわらず、レッドカードが出たことに対して、ベンチが喧嘩を始めようとした反応は理解できない」とレッドカードの判定に抗議したカタールに対し、苦言を呈した。

イタリアの著名なサッカー記者ファブリツィオ・ロマーノ氏は自身のXで「カナダのMFイスマエル・コネは腓骨と脛骨も骨折していることがわかった。彼はいま手術に向け、母のスザーヌさんと一緒に病院にいる」と報道。全治4〜5か月の可能性があり、残りのW杯出場は不可能になったという。無事に手術が終わり、一日も早くピッチに戻ってこられることを祈りたい。



（THE ANSWER編集部）