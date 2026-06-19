SEVENTEENの新ユニット「V8」、“バキバキ腹筋”にバスローブ姿も！コンセプトフォトに視線集中

SEVENTEENの新ユニットV8（ディエイト、バーノン）が、飾らないエネルギーを披露した。

V8は6月18日、公式チャンネルを通じて、6月29日にリリースされる1stミニアルバム『V8』の追加コンセプトフォトを公開し、ユニットデビューへの期待を高めた。

【写真】V8、“バキバキ腹筋”にバスローブ姿

今回公開された写真には、ディエイトとバーノンのありのままのエネルギーが収められている。 2人は真昼のサウナから夜の街角まで、飾らない自分たちの姿を表現。バスローブ姿にサングラスを合わせたり、忙しそうな厨房で何気なく食事を楽しんだりするなど、型にはまらない自由奔放な魅力で視線を引きつけた。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）バーノン（上）、ディエイト

V8の大胆かつ自由なエネルギーが詰まったコンセプトフォトが公開されると、ユニットアルバムへの関心と期待はさらに高まった。ありのままの自分をさらけ出し、その瞬間を楽しむディエイトとバーノンの姿は、軽やかに冒険を楽しむ彼らのスタイルとも見事に重なっている。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）バーノン（上）、ディエイト

所属事務所のPLEDISエンターテインメントは、「ディエイトとバーノンの『V8』は、過去に経験した迷いや混乱、そしてその中で見つけた回復と成長の瞬間を、“消耗された青春”というテーマで表現したアルバムです」と説明し、期待を呼びかけた。

なお、V8はユニットアルバムの発売後、7月11日から「V8 LIVE 2026 VERNON THE 8」を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇バーノン プロフィール

1998年2月18日生まれ。本名ハンソル・バーノン・チェ（韓国名チェ・ハンソル）。韓国とアメリカのハーフ。ミドルネームの“バーノン”はフランス系アメリカ人である母方のファミリーネームからとったもので、これがそのまま活動名となっている。SEVENTEENのHIPHOPチームに所属しており、デビュー当初から「全盛期のレオナルド・ディカプリオに激似」とそのビジュアルが話題を呼んだ。

◇THE8（ディエイト） プロフィール

1997年11月7日生まれ。SEVENTEENの中国人メンバーで、本名は徐明浩（シュウ・ミンハオ）。韓国では本名を韓国読みにして「ミョンホ」と呼ばれることも。SEVENTEEN内ではパフォーマンスチームに所属しており、ダイナミックでありながらスラリとした体形を生かしたしなやかなダンスに定評がある。5歳から武術を嗜んでおり、一度全国大会で優勝している。