◆女子プロゴルフツアー ニチレイレディス第１日（１９日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）

最終組が前半を終了した。

プロ２年目の２０歳の神谷桃歌（伊藤園）が１０番からスタートし、前半の９ホールを５バーディー、ボギーなしの３１で回り、５アンダーで首位。１打差の２位に１１ホールを消化した吉沢柚月（ゆづき、三菱電機）、１０ホールを消化した菅楓華（ニトリ）らが続く。

今大会の終了時点のメルセデスポイントランクによって、シード権を持たない選手の優先出場権の順位を入れ替える第１回リランキングが行われる。第２回リランキングは、９月２５〜２７日のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンの終了時点。これからの約３か月間の優先出場権をかけた戦いは、今大会の大きな見どころとなっている。

神谷桃歌は前半戦の優先出場順位は２位で、ここまで１３試合に出場したが、予選落ちが８回と苦戦し、前週終了時点の暫定リランキングは４５位まで後退した。正念場の一戦でスタートを切った。

前半戦の優先順位が７６位の吉沢柚月はリゾートトラストレディスでプレーオフの末、２位惜敗など健闘し、暫定リランキングは２位と大きく順位を上げている。