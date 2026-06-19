TXT・ヨンジュン、新曲『Ice Cream』の一部を公開！中毒性あふれるサウンドで“サマーキング”の座を狙う

TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、中毒性あふれる新曲でカムバックする。

6月18日、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルを通じて、7月10日にリリースされるヨンジュンの2ndソロミニアルバム『NO LABELS: PART 02』のタイトル曲『Ice Cream』の一部が公開された。

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短いクリップ映像で公開された『Ice Cream』は、中毒性の高いベースサウンドが印象的な楽曲だ。わずかな時間ながらも強いインパクトを残し、ヨンジュンのソロカムバックへの期待を高めた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）ヨンジュン

新曲『Ice Cream』は、タイトルからも夏らしい爽やかな雰囲気を感じさせる。白いTシャツにジーンズというシンプルなスタイリングでスタイリッシュな魅力を放つヨンジュンは、本楽曲を通じて“サマーキング”の座を狙う。

また、タイトル曲『Ice Cream』はもちろん、今回のアルバムではさらに鮮明になった音楽カラーを通じて、ヨンジュンならではのアイデンティティを表現する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。